



Уголовное дело о попытке хищения 18 миллионов рублей у компании из Санкт-Петербурга в рамках исполнительного производства возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на основании материалов надзорного ведомства дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Расследование проводит СО-7 СУ УМВД России по г.Волгограду.

Установлено, что в мае текущего года в Кировском районном отделении судебных приставов УФССП России по Волгоградской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 17,7 миллиона рублей с коммерческой организации, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, в пользу другой коммерческой организации, зарегистрированной в том же городе. Исполнительный документ в Волгограде был предъявлен гражданином, представляющего интересы взыскателя по доверенности, в связи с наличием у должника имущества на территории Кировского района. Приставы списали со счета должника более 11 миллионов рублей для последующего зачисления на счет представителя взыскателя.

В органы прокуратуры пожаловалась организация-должник. Выяснилось, что исполнительное производство возбуждено на основании дубликата исполнительного листа, а доверенность представителя взыскателя является фиктивной и фактически нотариусом не удостоверялась. Отсутствие у псевдопредставителя каких-либо полномочий подтвердил также учредитель организации-взыскателя. Более того, у организации-должника имущества в Волгограде не имелось, какая-либо деятельность не осуществлялась.

После вмешательства прокуратуры незаконно возбужденное исполнительное производство было прекращено, а списанные со счета организации денежные средства возвращены законному владельцу.



