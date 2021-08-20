Суд обязал омолодить 107 деревьев на юге Волгограда





Санитарно-оздоровительные мероприятия в отношении 107 деревьев в Красноармейском районе Волгограда суд обязал провести районную и городскую администрации. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, обращения в районную администрацию и ТОС о необходимости проведения омолаживающей опиловки и санитарной вырубке вязов с 2016 года неоднократно поступали от жителей поселка "Волго-Дон" и улицы Городовикова. Коллективное обращение было направлено Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору. В сентябре 2020 года по результатам проверки надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства с требованием проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений. В октябре районная администрация ответила, что провести обследование деревьев невозможно из-за коронавирусных ограничений, а сделать это можно будет только после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона. Также администрация указала, что бюджетом на 2021 и 2022 года не предусмотрено выделение денежных средств на данные цели.

Осмотр был проведен в апреле текущего года. Установлено, что санитарно-оздоровительные мероприятия необходимо провести в отношении 107 вязов, растущих на территории по ул. Городовикова. По решению суда, на администрацию Волгограда и администрацию Красноармейского района возложена обязанность принять меры по опиловке и санитарной обработке указанных деревьев в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.



