Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»

Экономика 20.08.2021 10:55 Реклама
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20.08.2021 10:55 Реклама
По новым правилам техобслуживания авто, машины в возрасте 5 лет требуют обязательного планового техобслуживания. Пришло время планового срочного ТО для кроссовера, и вы задумались где его пройти?
Волгоградец Матвей Бирюков купил Renault Duster первого поколения, который был выпущен в 2016 году, по кредитной программе в салоне дилерского центра Renault «Волга-Раст» в Волгограде. Матвей поделился с читателями ИА «Высота 102», как он выбирал, где можно получить качественное обслуживание за умеренные деньги, и как легко и просто записаться онлайн на сервис в ДЦ Renault «Волга-Раст».
Почему именно ДЦ Renault «Волга-Раст»?
Современное авто лучше обслуживать у аккредитованных и сертифицированных профессионалов, на современном оборудовании и в соответствии с рекомендациями производителя. И ДЦ Renault «Волга-Раст» в Волгограде для обслуживания Duster был выбран мной не случайно
• во-первых, строгое соблюдение обязательных протоколов обслуживания;
• во-вторых, комплексная предварительная диагностика технического состояния машины;
• в-третьих, наличие на месте необходимой номенклатуры запчастей и расходников;
• в-четвертых, минимальные сроки (не нужно ждать несколько дней);
• в-пятых, 100%-ный результат (гарантийные обязательства сервисного центра).
Наконец, это вполне адекватные качеству цены и удобная запись на ТО на сайте, которая доступна круглосуточно и из любой точки пространства, позволяет выбрать необходимые сервисные работы, рассчитать стоимость обслуживания и выбрать удобное время посещения сервисного центра, чтобы не стоять в очередях и не терять время.
Запись на техническое обслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»
Для того, чтобы пройти техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст» в Волгограде, необходимо записаться на сервис. Мне для этого понадобилось не более 5 минут, так как запись на сервис, хоть и доступна по телефонам дилерского центра либо звонок оператору на сайте, однако онлайн оказалась удобной, простой и быстрой.
Для записи я зашел в раздел онлайн-записи на сервис на сайте. Никакой регистрации, паролей, личных кабинетов и СМС подтверждений не понадобилось, что удобно – нужно просто заполнять простые онлайн-формы и двигаться последовательно. Опишу пошаговый порядок записи.
1. Указываете в первой онлайн-форме данные вашего автомобиля
В моем случае, это кроссовер Duster, выпушенный во временной период 2015 – н.в. Указываем год выпуска, параметры двигателя и пробег в километрах, отмечаем галочкой наличие/отсутствие кондиционера и нажимаем «Продолжить».
2. Выбираете виды и количество необходимых сервисных работ
Сервисный центр предлагает широкий спектр диагностики и работ по техобслуживанию, которые перечислены в левой части меню.
Комплексная диагностика предполагает 8 тестовых проверок – состояния тормозной системы стендовый контроль колодок и дисков), подвески (осмотр днища), системы освещения, кондиционирования (+салонного фильтра), целостности лобового стекла и механизмов стеклоочистителя, состояния протекторов покрышек, уровня технических жидкостей и повреждений кузова и ЛКП.
В Центре можно заказать два вида регулярного ТО – по срокам (год выпуска) и пробегу. В комплексах обслуживания ТО 6, ТО 5, ТО 7:
• замена расходников и технических жидкостей (моторное масло, тормозная и охлаждающие жидкости);
• диагностика и замена свечей зажигания;
• диагностика и замена сцепления и трансмиссионного масла;
• очистка и замена передних и задних тормозных колодок, колесных дисков;
• замена передних и задних амортизаторов;
• кузовные работы (замена лобового стекла, бортовой оптики, бамперов, передних и задних дверей);
• замена ремней ГРМ;
• очистка кондиционера и замена хладагента.
При необходимости, выполняется мелкий ремонт с использованием оригинальных запчастей (стоимость диагностики + комплектующих и работ входит в стоимость техобслуживания).
3. Выбираете дилера
В следующей онлайн-форме необходимо указать город, где вы планируете пройти техобслуживание (в нашем случае – Волгоград).
4. Указываете дату посещения сервисного центра
Удобная дата прохождения ТО выбирается в онлайн-календаре на той же странице ниже.
5. Указываете личные данные и контакты для связи
Здесь необходимо указать вашу фамилию и имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на которые вам будут высланы уведомления о прохождении сервисного ТО. После этого обязательно поставьте галочку в графе «Я даю согласие на обработку персональных данных» и нажмите на кнопку «Записаться».
Все! Вы успешно заполнили форму записи на техобслуживание. В течение часа с вами или созвонится менеджер салона для подтверждения записи, либо в почту придет уведомление о том, что вы записаны на ТО и вам рекомендовано явиться в сервисный центр в выбранный день и определенное время.
Теперь вы, как и я неделю назад, должны явиться на автомобиле по адресу сервисного центра ДЦ Renault «Волга-Раст», где сможете быстро пройти обслуживание без стояния в очередях и ненужной траты времени.
Стоимость ТО и перечень работ, которые заказаны в сервис-центре сразу отображается на странице вашего заказа в месте с общей стоимости услуг. Это примерная смета расходов, которая может незначительно измениться в зависимости от состояния вашего авто и необходимости замены комплектующих.
Официальный сервисный центр Renault Волга-Раст ул. Землячки , 67,
Тел.: +7 8442 55-15-55
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