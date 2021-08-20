Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»

По новым правилам техобслуживания авто, машины в возрасте 5 лет требуют обязательного планового техобслуживания. Пришло время планового срочного ТО для кроссовера, и вы задумались где его пройти? Волгоградец Матвей Бирюков купил Renault Duster первого поколения, который был выпущен в 2016 году, по кредитной программе в салоне дилерского центра Renault «Волга-Раст» в Волгограде. Матвей поделился с читателями ИА «Высота 102», как он выбирал, где можно получить качественное обслуживание за умеренные деньги, и как легко и просто записаться онлайн на сервис в ДЦ Renault «Волга-Раст».

Почему именно ДЦ Renault «Волга-Раст»?

Современное авто лучше обслуживать у аккредитованных и сертифицированных профессионалов, на современном оборудовании и в соответствии с рекомендациями производителя. И ДЦ Renault «Волга-Раст» в Волгограде для обслуживания Duster был выбран мной не случайно

• во-первых, строгое соблюдение обязательных протоколов обслуживания;

• во-вторых, комплексная предварительная диагностика технического состояния машины;

• в-третьих, наличие на месте необходимой номенклатуры запчастей и расходников;

• в-четвертых, минимальные сроки (не нужно ждать несколько дней);

• в-пятых, 100%-ный результат (гарантийные обязательства сервисного центра).

Наконец, это вполне адекватные качеству цены и удобная запись на ТО на сайте , которая доступна круглосуточно и из любой точки пространства, позволяет выбрать необходимые сервисные работы, рассчитать стоимость обслуживания и выбрать удобное время посещения сервисного центра, чтобы не стоять в очередях и не терять время.

Запись на техническое обслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»

Для того, чтобы пройти техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст» в Волгограде, необходимо записаться на сервис. Мне для этого понадобилось не более 5 минут, так как запись на сервис, хоть и доступна по телефонам дилерского центра либо звонок оператору на сайте, однако онлайн оказалась удобной, простой и быстрой.

Для записи я зашел в раздел онлайн-записи на сервис на сайте . Никакой регистрации, паролей, личных кабинетов и СМС подтверждений не понадобилось, что удобно – нужно просто заполнять простые онлайн-формы и двигаться последовательно. Опишу пошаговый порядок записи.

1. Указываете в первой онлайн-форме данные вашего автомобиля

В моем случае, это кроссовер Duster, выпушенный во временной период 2015 – н.в. Указываем год выпуска, параметры двигателя и пробег в километрах, отмечаем галочкой наличие/отсутствие кондиционера и нажимаем «Продолжить».

2. Выбираете виды и количество необходимых сервисных работ

Сервисный центр предлагает широкий спектр диагностики и работ по техобслуживанию, которые перечислены в левой части меню.

Комплексная диагностика предполагает 8 тестовых проверок – состояния тормозной системы стендовый контроль колодок и дисков), подвески (осмотр днища), системы освещения, кондиционирования (+салонного фильтра), целостности лобового стекла и механизмов стеклоочистителя, состояния протекторов покрышек, уровня технических жидкостей и повреждений кузова и ЛКП.

В Центре можно заказать два вида регулярного ТО – по срокам (год выпуска) и пробегу. В комплексах обслуживания ТО 6, ТО 5, ТО 7:

• замена расходников и технических жидкостей (моторное масло, тормозная и охлаждающие жидкости);

• диагностика и замена свечей зажигания;

• диагностика и замена сцепления и трансмиссионного масла;

• очистка и замена передних и задних тормозных колодок, колесных дисков;

• замена передних и задних амортизаторов;

• кузовные работы (замена лобового стекла, бортовой оптики, бамперов, передних и задних дверей);

• замена ремней ГРМ;

• очистка кондиционера и замена хладагента.

При необходимости, выполняется мелкий ремонт с использованием оригинальных запчастей (стоимость диагностики + комплектующих и работ входит в стоимость техобслуживания).

3. Выбираете дилера

В следующей онлайн-форме необходимо указать город, где вы планируете пройти техобслуживание (в нашем случае – Волгоград).

4. Указываете дату посещения сервисного центра





Удобная дата прохождения ТО выбирается в онлайн-календаре на той же странице ниже.





5. Указываете личные данные и контакты для связи

Здесь необходимо указать вашу фамилию и имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на которые вам будут высланы уведомления о прохождении сервисного ТО. После этого обязательно поставьте галочку в графе «Я даю согласие на обработку персональных данных» и нажмите на кнопку «Записаться».

Все! Вы успешно заполнили форму записи на техобслуживание. В течение часа с вами или созвонится менеджер салона для подтверждения записи, либо в почту придет уведомление о том, что вы записаны на ТО и вам рекомендовано явиться в сервисный центр в выбранный день и определенное время.

Теперь вы, как и я неделю назад, должны явиться на автомобиле по адресу сервисного центра ДЦ Renault «Волга-Раст», где сможете быстро пройти обслуживание без стояния в очередях и ненужной траты времени.

Стоимость ТО и перечень работ, которые заказаны в сервис-центре сразу отображается на странице вашего заказа в месте с общей стоимости услуг. Это примерная смета расходов, которая может незначительно измениться в зависимости от состояния вашего авто и необходимости замены комплектующих.

Официальный сервисный центр Renault Волга-Раст ул. Землячки , 67,

Тел.: +7 8442 55-15-55