Деньги на лесопосадки в Волгоградской области найдут в Сибири и на Дальнем Востоке





Принятый этим летом Государственной думой закон позволит привлечь неистраченные в Сибири и на Дальнем Востоке средства для лесовосстановления в Волгоградской области. Об этом заявил сегодня глава Рослесхоза Игорь Советников в ходе выездного совещания в лесном питомнике в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА «Высота 102».

Советников минувшим утром поддержал инициативу губернатора Волгоградской области о возвращении к реализации сталинского плана лесопосадок. «Для того, чтобы воплотить эту идею, есть две составляющих. Первая – научная…с другой стороны, конечно, нужно финансирование, оно может быть бюджетное и внебюджетное, – сказал Игорь Советников. – Летом этого года депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий перенести компенсационное лесовосстановление с регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе, в Волгоград. Мы полагаем, что этот механизм поможет нам перенаправить в Волгоградскую область те деньги, которые не очень эффективно используются на Дальнем Востоке и в Сибири. И за счет них, в том числе, вернуться к вопросу о реконструкции и воссоздании государственных лесозащитных полос».

По итогам осмотра лесного питомника Советников отметил, что Волгоградская область является одним из лидеров ЮФО и СКФО в сфере лесного хозяйства. «Мы видим, что и губернатор, и руководство региона делают много для того, чтобы лесное хозяйство тут развивалось, – подчеркнул глава Рослесхоза. – Этот государственный питомник осуществляет один из ключевых процессов – создание посадочного материала. Реально сильный, хороший питомник, обеспеченный техникой, который покрывает потребность лесничества в качественном посадочном материале».

Напомним, ранее в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провел совещание с участием главы Рослесхоза Ивана Советникова и председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева. Глава региона предложил вернуться к реализации сталинского плана преобразования природы, утвержденного в 1948 году. По нему в Сталинградской области в середине ХХ века планировалось высадить порядка 380 тысяч га защитных лесополос. За три года действия плана успели высадить только 21 тысячи га, но и они уже многократно доказали свою эффективность. Высадка леса предполагалась не только под Сталинградом, но и в других степных и лесостепных районах СССР – всего 5 млн га.