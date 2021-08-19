Экономика

Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты

Экономика 19.08.2021 15:50 Новости компаний
0
19.08.2021 15:50 Новости компаний


ВТБ запускает специальную программу кредитования мотоциклов марки Kawasaki. В рамках нее средства можно получить под минимальную ставку 0% годовых при оплате половины стоимости мотоцикла. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, оформление займа доступно по двум документам и без обязательного страхования.
Совместная с Kawasaki программа на покупку мотоцикла позволяет оформить в ВТБ кредит на срок от 1 до 7 лет при первоначальном взносе от 20%. Ставка будет зависеть от срока кредитного договора и размера первого взноса (ставка от 0% до 12,3%). При оплате 50% стоимости мотоцикла и кредите на 1 год переплата составит 0%. Условия действуют только на новые мотоциклы и не распространяются на другие виды мототехники (квадроциклы, мотовездеходы и т.д.).
«Растущая популярность мототехники привела к необходимости создания отдельных продуктов для этого сегмента. Востребованной альтернативой автомобилю становятся мотоциклы, на которых удобно передвигаться в плотном городском потоке. Выбирая партнеров для мотокредитования, ВТБ учитывает потребности клиентов, предлагая только проверенных производителей и самые выгодные условия по кредиту. Мы рады началу сотрудничества со знаменитой маркой Kawasaki и уже сегодня готовы финансировать покупку новых мотоциклов по дилерской цене и без переплат. Заемщики смогут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, а оформление полиса страхования им не потребуется», - комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
Мотокредит в ВТБ доступен в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей на срок до 7 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого вида техники. Оформить заявку можно по двум документам (паспорту и водительскому удостоверению) на сайте или в отделении банка либо в мотосалоне.
Напомним, ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-июля 2021 года объем автокредитования ВТБ превысил 53,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 10:57
Экономика 19.08.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 10:06
Экономика 19.08.2021 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 09:02
Экономика 19.08.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 17:55
Экономика 18.08.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:31
Экономика 18.08.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:23
Экономика 18.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.08.2021 10:10
Экономика 18.08.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2021 09:36
Экономика 18.08.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:24
Водитель «десятки» госпитализирован после ДТП с внедорожником на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщикаСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденныхСмотреть фотографии
16:29
«Вселенский потоп»: на юге Волгограда в подвалы домов несколько часов хлещет вода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Деньги на лесопосадки в Волгоградской области найдут в Сибири и на Дальнем ВостокеСмотреть фотографии
15:47
Три COVID-центра на базе волгоградских поликлиник начали работать по ночамСмотреть фотографии
15:04
Под Волгоградом матери-одиночке отказали в детском пособии из-за финансово успешной тезкиСмотреть фотографии
14:15
Адское пекло: в Волгоградской области снова за +40Смотреть фотографии
14:10
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерстваСмотреть фотографии
13:38
«Это был гидроудар»: в Волгограде затапливает аварийные домаСмотреть фотографии
12:44
Счастье было недолгим: Волжская ГЭС снова встала в пробкахСмотреть фотографии
12:43
Серийные разорители лифтов задержаны в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Коронавирус в Волгоградской области преодолел психологическую отметкуСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде авария с «перевертышем» попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Оставили в дураках: в Волгоградской области взлетели цены на газСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области вернутся к сталинскому плану лесопосадокСмотреть фотографии
11:17
Московская семья выиграла поездку в Сады ПридоньяСмотреть фотографии
11:11
Иномарка сбила подростка на электросамокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде нелегальную мусорную базу нашли по запахуСмотреть фотографии
10:57
РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых трубСмотреть фотографии
10:26
Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартиреСмотреть фотографии
10:10
Рекомендации экспертов ОМС: Как пациенту добиться получения быстрой и качественной медпомощи?Смотреть фотографии
09:19
Рухнувшее дерево перегородило полосу на нулевой продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллионаСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде ищут менеджера счастья на хорошую зарплатуСмотреть фотографии
08:02
Пробкам конец: на мосту под Волгоградом открыли двустороннее движениеСмотреть фотографии
19:31
Приходите 1 сентября: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
17:44
Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в МосквуСмотреть фотографии
17:14
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повиннойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 