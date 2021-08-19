Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты

Экономика 19.08.2021 15:50 Новости компаний
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19.08.2021 15:50 Новости компаний
ВТБ запускает специальную программу кредитования мотоциклов марки Kawasaki. В рамках нее средства можно получить под минимальную ставку 0% годовых при оплате половины стоимости мотоцикла. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, оформление займа доступно по двум документам и без обязательного страхования.
Совместная с Kawasaki программа на покупку мотоцикла позволяет оформить в ВТБ кредит на срок от 1 до 7 лет при первоначальном взносе от 20%. Ставка будет зависеть от срока кредитного договора и размера первого взноса (ставка от 0% до 12,3%). При оплате 50% стоимости мотоцикла и кредите на 1 год переплата составит 0%. Условия действуют только на новые мотоциклы и не распространяются на другие виды мототехники (квадроциклы, мотовездеходы и т.д.).
«Растущая популярность мототехники привела к необходимости создания отдельных продуктов для этого сегмента. Востребованной альтернативой автомобилю становятся мотоциклы, на которых удобно передвигаться в плотном городском потоке. Выбирая партнеров для мотокредитования, ВТБ учитывает потребности клиентов, предлагая только проверенных производителей и самые выгодные условия по кредиту. Мы рады началу сотрудничества со знаменитой маркой Kawasaki и уже сегодня готовы финансировать покупку новых мотоциклов по дилерской цене и без переплат. Заемщики смогут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, а оформление полиса страхования им не потребуется», - комментирует Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
Мотокредит в ВТБ доступен в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей на срок до 7 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого вида техники. Оформить заявку можно по двум документам (паспорту и водительскому удостоверению) на сайте или в отделении банка либо в мотосалоне.
Напомним, ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-июля 2021 года объем автокредитования ВТБ превысил 53,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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