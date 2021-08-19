Экономика

На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерства

Экономика 19.08.2021 14:10 Новости компаний
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19.08.2021 14:10 Новости компаний


В АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиале «КАУСТИКа» «Волгоградская ТЭЦ-3» подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, в этом году более 260 человек приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, в котором были представлены 15 номинаций. Лучшими в своей профессии признаны 52 представителя разных специальностей – от аппаратчиков химического производства (самая распространённая профессия на предприятиях группы компаний «НИКОХИМ») до плотников и маляров. Победители и призёры конкурса получили почетные грамоты и дипломы, а также денежное вознаграждение.
Ежегодно, помимо победителей и призёров, среди конкурсантов выбирают и достойных престижного звания «Лучший молодой рабочий». В 2021 году за особые успехи в этой номинации были отмечены шесть человек. 
Профессиональные навыки участников конкурса оценивают конкурсные комиссии, в состав которых входят руководители и ведущие специалисты по направлениям деятельности. Многие из них в начале своей трудовой карьеры также принимали участие в заводских профессиональных состязаниях. 
Главной целью корпоративных соревнований, которые проводятся на заводе уже более четверти века, является выявление высококвалифицированных рабочих, стимулирование работников повышать свои профессиональные навыки.
"Значительную роль в моей победе, я считаю, сыграло то, что руководители цеха поощряют развитие и инициативу рабочих, – рассказывает победитель в номинации «Лучший аппаратчик химического производства» Сергей Панфилов. – Если есть желание продвигаться по карьерной лестнице, расширять свои профессиональные навыки – направляют на обучение, на повышение разряда. На нашем стабильном предприятии я вижу для себя перспективы профессионального развития и прикладываю все усилия для достижения лучших результатов".
Конкурс профмастерства с каждым годом привлекает всё больше участников. Многие пробуют свои силы несколько лет подряд, улучшая свои профессиональные навыки. Более 25 лет корпоративные соревнования – это возможность для работников проявить своё мастерство, получить, помимо признания коллег, материальное поощрение. Конкурс «Лучший по профессии» – почитаемая традиция, которая из года в год повышает престиж рабочих профессий, их привлекательность для молодёжи.

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