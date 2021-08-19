Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллиона

Экономика 19.08.2021 09:02
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19.08.2021 09:02
Объем просроченной задолженности по зарплате в Волгоградской области составил на 1 августа 34,4 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, за месяц долг по зарплате удалось сократить на 6,7%. Среди регионов ЮФО больше всего долгов накопили в Ростовской области – 77,8 миллиона рублей, что всего на 4,9% меньше, чем было по состоянию на 1 июля. Самый большой прирост этого показателя наблюдался в Крыму – почти на 21%. В этом субъекте работники не могут получить вовремя причитающиеся им 58,5 миллиона рублей. По-прежнему свободной от долгов остается единственный регион Южного федерального округа – Адыгея.
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