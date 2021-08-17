Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятые





Более 39 тысяч самозанятых зарегистрировано в Волгоградской области по состоянию на 16 августа - это в 1,8 раза больше, чем на начало года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в среднем за месяц число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", увеличивается в регионе более чем на 2 тысячи человек.

В Волгоградской области, напомним, новый налоговый режим был введен с 1 января 2020 года. На 1 августа прошлого года самозанятые перечислили в бюджет региона 5,6 миллиона рублей, а уже на 1 августа текущего года сумма поступлений от этой категории налогоплательщиков выросла в 9,7 раза - до 54,4 миллиона рублей.

Отмечается, что в "армии" самозанятых в Волгоградской области более 80% имеют статус физического лица. Они занимаются перевозкой пассажиров, перевозкой грузов, репетиторством, оказывают услуги ногтевого сервиса, парикмахерские услуги, услуги программирования и рекламные услуги.

В УФНС по региону напоминают, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение "Мой налог", в электронном "Личном кабинете для плательщиков НПД" на сайте ФНС России.



