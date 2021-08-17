Экономика

Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятые

Экономика 17.08.2021 10:14
0
17.08.2021 10:14


Более 39 тысяч самозанятых зарегистрировано в Волгоградской области по состоянию на 16 августа - это в 1,8 раза больше, чем на начало года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в среднем за месяц число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", увеличивается в регионе более чем на 2 тысячи человек.
В Волгоградской области, напомним, новый налоговый режим был введен с 1 января 2020 года. На 1 августа прошлого года самозанятые перечислили в бюджет региона 5,6 миллиона рублей, а уже на 1 августа текущего года сумма поступлений от этой категории налогоплательщиков выросла в 9,7 раза - до 54,4 миллиона рублей.
Отмечается, что в "армии" самозанятых в Волгоградской области более 80% имеют статус физического лица. Они занимаются перевозкой пассажиров, перевозкой грузов, репетиторством, оказывают услуги ногтевого сервиса, парикмахерские услуги, услуги программирования и рекламные услуги.
В УФНС по региону напоминают, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение "Мой налог", в электронном "Личном кабинете для плательщиков НПД" на сайте ФНС России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
17.08.2021 13:22
Экономика 17.08.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 11:46
Экономика 17.08.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2021 09:54
Экономика 17.08.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 15:02
Экономика 16.08.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 13:39
Экономика 16.08.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2021 12:20
Экономика 16.08.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 11:49
Экономика 16.08.2021 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:26
Экономика 16.08.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 10:12
Экономика 16.08.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:57
Экономика 16.08.2021 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2021 09:55
Экономика 16.08.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 16:09
Экономика 15.08.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2021 11:19
Экономика 15.08.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2021 11:48
Экономика 14.08.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2021 19:09
Экономика 13.08.2021 19:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:09
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Сядет на 12 лет: волгоградец поплатился за интимную переписку с ребенком под видом интернет-кумираСмотреть фотографии
13:25
Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрамиСмотреть фотографии
13:04
Поликлиники Волгоградской области переводят на круглосуточный режим работыСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщикомСмотреть фотографии
12:10
Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за три месяца выросло втроеСмотреть фотографии
11:52
День «ЕвроХима» в Котельниково пройдет онлайнСмотреть фотографии
11:40
Скончался настоятель Свято-Никольского храма в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и сексаСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из КраснодараСмотреть фотографии
10:14
Все больше жителей Волгоградской области уходят в самозанятыеСмотреть фотографии
09:54
Волгоградские химики в полтора раза увеличили экспорт продукцииСмотреть фотографии
09:53
В Волжском нашли водителя маршрутки после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
09:35
Прожиточный минимум для детей в Волгоградской области отстал от жизниСмотреть фотографии
08:34
Еще один город Волгоградской области затопило ливнемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Это издевательство»: в Волгограде инвалиды и старики оказались заложниками девятиэтажки без лифтовСмотреть фотографии
18:27
Экскурсия по затопленному городу: житель Калача-на-Дону снял на видео последствия ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Приставы арестовали у волгоградки машину с документами на операцию 10-летнему сынуСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области ожидаются температурные скачкиСмотреть фотографии
17:03
Семьям Волгоградской области не хватает доходов для выживанияСмотреть фотографии
16:16
Туризм, супермаркеты и сервисы знакомств наращивают онлайн-продажи, в офлайн возвращается покупка обувиСмотреть фотографии
16:08
В детсаду под Волгоградом закрылись две группы из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:34
Пропавшего в Волгограде семилетнего мальчика нашли на улицеСмотреть фотографии
15:24
Группа компаний «Ростелеком» объединит лучшие подходы к работе с частными клиентами мобильной и фиксированной связиСмотреть фотографии
14:24
Из-за АЧС в Волгоградской области отстреливают диких кабановСмотреть фотографии
14:12
Улицы Калача-на-Дону вновь затопило после ливня с грозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по паркуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
«Ситиматик-Волгоград»: уклонение от оплаты долга невыгодно для самих абонентовСмотреть фотографии
12:58
Не хуже, не лучше: в Волгоградской области остается высокой заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде задержали серийного взломщика банкоматовСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 