Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Происшествия 15.08.2021 10:00
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15.08.2021 10:00
В столкновении «КамАЗа» и легковушки в Ольховском районе пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на 52 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин».
По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь в сторону села Ольховка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «Лада Гранта» доставлены в больницу.
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