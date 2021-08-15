Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Волгоградской области





В столкновении «КамАЗа» и легковушки в Ольховском районе пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на 52 км автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин».

По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь в сторону села Ольховка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «Лада Гранта» доставлены в больницу.



