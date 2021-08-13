В Волгоградской области потушили дымящийся лес





Ликвидирован природный пожар в Даниловском районе Волгоградской области, борьба с которым велась более двух суток. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, по состоянию на 16 часов пожар полностью потушен. Наземная группировка завершила проливку всех тлеющих очагов. Основные силы пожарно-спасательных подразделений выдвинулись в пункты постоянной дислокации.

Напомним, сообщение о возгорании лесного фонда в районе хутора Каменночерновского поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 11 августа. Тушение осложнялось сильным ветром, который менял свое направление и способствовал распространению огня. Из-за возможного ухудшения обстановки было принято решение об эвакуации жителей, однако этого не потребовалось - населенный пункт отстояли от огня.

Площадь возгорания составила в общей сложности 330 га. Сегодня утром было объявлено о локализации пожара , однако горение отдельных очагов еще продолжалось.

По предварительной информации, причиной возгорания стала сухая гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве.



