Происшествия

В Волгоградской области потушили дымящийся лес

Происшествия 13.08.2021 17:17
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13.08.2021 17:17


Ликвидирован природный пожар в Даниловском районе Волгоградской области, борьба с которым велась более двух суток. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, по состоянию на 16 часов пожар полностью потушен. Наземная группировка завершила проливку всех тлеющих очагов. Основные силы пожарно-спасательных подразделений выдвинулись в пункты постоянной дислокации.
Напомним, сообщение о возгорании лесного фонда в районе хутора Каменночерновского поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 11 августа. Тушение осложнялось сильным ветром, который менял свое направление и способствовал распространению огня. Из-за возможного ухудшения обстановки было принято решение об эвакуации жителей, однако этого не потребовалось - населенный пункт отстояли от огня. 
Площадь возгорания составила в общей сложности 330 га. Сегодня утром было объявлено о локализации пожара, однако горение отдельных очагов еще продолжалось. 
По предварительной информации, причиной возгорания стала сухая гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. 

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