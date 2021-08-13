



Пожар, который двое суток бушевал в Даниловском районе Волгоградской области, локализован. Как сообщили ИА «Высота 102», площадь возгорания составила в общей сложности 330 га. На данный момент пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку отдельных очагов до полной ликвидации пожара.





Учитывая топографические особенности местности, сотрудники регионального МЧС России, противопожарной службы региона, лесники, добровольцы для тушения используют ранцевые огнетушители, мотопомпы, «хлопуши», прокладывают рукавные линии – применяют все доступные средства для ликвидации труднодоступных очагов пожара.





При помощи беспилотных летательных аппаратов МЧС России производится мониторинг обстановки с воздуха.

Напомним, огнеборцам удалось отстоять от огня хутор Каменночерновский. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, меняющим направление.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.