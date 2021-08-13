Расследования 13.08.2021 11:46
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13.08.2021 11:46
В отношении пассажира самолета «Сочи - Уфа», вынужденно приземлившегося в аэропорту Волгограда, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Напомним, накануне в аэропорту Волгограда совершил вынужденную посадку рейс «Сочи-Уфа» из-за разбушевавшегося пассажира. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес окружающих, а также пытался ударить женщину-пассажира. Подозреваемый был снят с рейса и доставлен в дежурную часть Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.
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