Самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде из-за дебошира

Происшествия 12.08.2021 17:33
0
12.08.2021 17:33
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сочи в Уфу, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за строптивого пассажира. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, дебошир задержал рейс SU2933 почти на два часа.
Мужчина на борту отказался выполнять требования экипажа и командира, в связи с чем последний запросил вынужденную посадку и совершил ее в 19.15. Виновника сняли с рейса, командир воздушного судна потребовал проведение повторного досмотра всех пассажиров в терминале, после чего самолет вылетел в Уфу в 21.09.
О дальнейшей судьбе авиадебошира не сообщается. Согласно законодательству подобное поведение карается крупным штрафом, исправительными или принудительными работами, вплоть до лишения свободы. Помимо этого авиакомпания может предъявить хулигану иск с требованием компенсировать материальный ущерб из-за посадки самолета и задержки рейса.
Реклама
«Ветер менял направление»: более 200 га леса сгорело в Волгоградской области12.08.2021 16:41
Происшествия 12.08.2021 16:41
В Волгограде автоледи с ребенком в салоне въехала в автобус12.08.2021 10:59
Происшествия 12.08.2021 10:59
Тушили всю ночь: около хутора в Волгоградской области ликвидируют лесной пожар12.08.2021 08:17
Происшествия 12.08.2021 08:17
Жителей эвакуируют из домов в Волгоградской области из-за лесного пожара12.08.2021 00:03
Происшествия 12.08.2021 00:03
В центре Волгограда опрокинулась иномарка с водителем без прав (ВИДЕО)11.08.2021 16:56
Происшествия 11.08.2021 16:56
В Волгограде горят дачные постройки (ВИДЕО)11.08.2021 16:34
Происшествия 11.08.2021 16:34
Ревнивец с топором устроил дебош на турбазе под Волгоградом11.08.2021 15:46
Происшествия 11.08.2021 15:46
Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской области11.08.2021 10:20
Происшествия 11.08.2021 10:20
Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревках10.08.2021 23:51
Происшествия 10.08.2021 23:51
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской области10.08.2021 17:15
Происшествия 10.08.2021 17:15
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублей10.08.2021 16:27
Происшествия 10.08.2021 16:27
В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погиб10.08.2021 11:07
Происшествия 10.08.2021 11:07
В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил забор10.08.2021 10:31
Происшествия 10.08.2021 10:31
На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршрутки10.08.2021 10:19
Происшествия 10.08.2021 10:19
Грузовой теплоход врезался в ворота шлюза ВДСК под Волгоградом09.08.2021 21:44
Происшествия 09.08.2021 21:44
Реклама