Происшествия

Самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде из-за дебошира

Происшествия 12.08.2021 17:33
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12.08.2021 17:33


Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сочи в Уфу, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за строптивого пассажира. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, дебошир задержал рейс SU2933 почти на два часа.
Мужчина на борту отказался выполнять требования экипажа и командира, в связи с чем последний запросил вынужденную посадку и совершил ее в 19.15. Виновника сняли с рейса, командир воздушного судна потребовал проведение повторного досмотра всех пассажиров в терминале, после чего самолет вылетел в Уфу в 21.09.
О дальнейшей судьбе авиадебошира не сообщается. Согласно законодательству подобное поведение карается крупным штрафом, исправительными или принудительными работами, вплоть до лишения свободы. Помимо этого авиакомпания может предъявить хулигану иск с требованием компенсировать материальный ущерб из-за посадки самолета и задержки рейса.

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