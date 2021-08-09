В Волгограде родственника Владимира Кадина осудили за самоуправство





Известный в определенных кругах как "Букатан" Алексей Бухаткин осужден за самоуправство на 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такой приговор Бухаткину, который совершил преступление, освободившись в мае 2020 года условно-досрочно, вынес Дзержинский районный суд Волгограда.

Судом установлено, что Бухаткин, вернувшись из мест лишения свободы домой, обнаружил документы на автомобиль, собственником которого являлась его супруга. Иномарка была приобретена на денежные средства, нажитые в период брака и совместного проживания. Бухаткин узнал, что на момент его нахождения в колонии, без его согласия, супруга продала автомобиль своему знакомому. Решив вернуть транспортное средство, Бухаткин встретился с покупателем и, угрожая применением насилия, заставил последнего подписать договор купли-продажи автомобиля без фактической оплаты. Действиями Бухаткина потерпевшему был причинен материальный ущерб, равный стоимости изъятого имущества, а именно – 940 000 рублей.

Как ранее сообщала "Высота 102", ссылаясь на данные следствия, встреча с покупателем произошла 21 июля 2020 года в кафе "Гуляй поле" в Центральном районе Волгограде. Бухаткин незаконно предъявил потерпевшему требования о передаче автомобиля "BMW 520i". 23 июля 2020 года его задержали сотрудниками правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. По приговору Дзержинского районного суда Волгограда Бухаткин признан виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ. Сообщается, что в соответствии с п. "б" ч. 7 ст. 79 УК РФ отменено условно-досрочное освобождение Бухаткина по постановлению Красноармейского городского суда Саратовской области от 13 мая 2020 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что 42-летний Алексей Бухаткин, который, по некоторым данным, является племянником покойного криминального авторитета Владимира Кадина, уже несколько раз попадал в различные уголовные истории.



