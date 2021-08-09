В Волгограде родственника Владимира Кадина осудили за самоуправство

Расследования 09.08.2021 12:08
0
09.08.2021 12:08
Известный в определенных кругах как "Букатан" Алексей Бухаткин осужден за самоуправство на 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такой приговор Бухаткину, который совершил преступление, освободившись в мае 2020 года условно-досрочно, вынес Дзержинский районный суд Волгограда.
Судом установлено, что Бухаткин, вернувшись из мест лишения свободы домой, обнаружил документы на автомобиль, собственником которого являлась его супруга. Иномарка была приобретена на денежные средства, нажитые в период брака и совместного проживания. Бухаткин узнал, что на момент его нахождения в колонии, без его согласия, супруга продала автомобиль своему знакомому. Решив вернуть транспортное средство, Бухаткин встретился с покупателем и, угрожая применением насилия, заставил последнего подписать договор купли-продажи автомобиля без фактической оплаты. Действиями Бухаткина потерпевшему был причинен материальный ущерб, равный стоимости изъятого имущества, а именно – 940 000 рублей.
Как ранее сообщала "Высота 102", ссылаясь на данные следствия, встреча с покупателем произошла 21 июля 2020 года в кафе "Гуляй поле" в Центральном районе Волгограде. Бухаткин незаконно предъявил потерпевшему требования о передаче автомобиля "BMW 520i". 23 июля 2020 года его задержали сотрудниками правоохранительных органов.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. По приговору Дзержинского районного суда Волгограда Бухаткин признан виновным по ч. 2 ст. 330 УК РФ. Сообщается, что в соответствии с п. "б" ч. 7 ст. 79 УК РФ отменено условно-досрочное освобождение Бухаткина по постановлению Красноармейского городского суда Саратовской области от 13 мая 2020 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что 42-летний Алексей Бухаткин, который, по некоторым данным, является племянником покойного криминального авторитета Владимира Кадина, уже несколько раз
попадал в различные уголовные истории.
Реклама
Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
«Думал, это рак»: Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки из-за врачебной ошибки08.08.2021 20:08
Расследования 08.08.2021 20:08
Следователи нагрянули ночью в больницу Волгограда к двухлетнему ребенку08.08.2021 15:19
Расследования 08.08.2021 15:19
«Не успел снять бампер»: сбившему насмерть ребенка жителю Волгоградской области грозит арест08.08.2021 12:25
Расследования 08.08.2021 12:25
В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыски08.08.2021 11:25
Расследования 08.08.2021 11:25
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
В Волгограде тело подростка нашли в ванной06.08.2021 11:41
Расследования 06.08.2021 11:41
В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-106.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животе05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врача05.08.2021 10:44
Расследования 05.08.2021 10:44
Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО05.08.2021 09:45
Расследования 05.08.2021 09:45
Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда04.08.2021 17:00
Расследования 04.08.2021 17:00
«Находился в подавленном состоянии»: пациент выпал из окна ковидного госпиталя в Волгограде04.08.2021 16:35
Расследования 04.08.2021 16:35
Волгоградка ответит за прописку 20 человек на 16 квадратах04.08.2021 16:23
Расследования 04.08.2021 16:23
Следователи придут в аквапарк Волжского после скандала с ребенком-аутистом04.08.2021 15:29
Расследования 04.08.2021 15:29
Реклама