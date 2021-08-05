Бензин в Волгоградской области с начала года подорожал в среднем на полтора рубля

Экономика 05.08.2021 12:54
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05.08.2021 12:54
Все виды топлива в Волгоградской области подорожали за последнюю неделю в пределах 0,5%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, между тем, с начала этого года рост стоимости на дизтопливо и бензин в регионе оказался весьма существенным – в среднем ценники на заправках увеличились на полтора рубля. Так, если в январе литр солярки стоил 48,16 рубля, то в конце июля цена выросла до 49,14 рубля. Бензин марки АИ-92 теперь стоит в среднем 45,56 рублей за литр, а в начале этого года было 44,09 рубля. АИ-95 полгода назад стоил почти на два рубля дешевле, чем сейчас – 48,74 рубля и 50,81 рубля за литр соответственно. Но самое существенное повышение коснулось бензина марки АИ-98. В январе его продавали за 52,43 рубля за литр, а сейчас – за 54,79 рублей.
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