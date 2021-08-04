В Волгоградской области растут цены на жилье





Стоимость жилья в новостройках и на вторичном рынке в Волгоградской области в апреле-мае выросла. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате, "первичка" по сравнению с первым кварталом (январь-март) подорожала на 2%. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 53,4 тысячи рублей. На вторичном рынке 1 кв. метр жилплощади увеличился в цене на 3,2% - до 46,5 тысячи рублей.

Отмечается, что цены на рынке жилья в Волгоградской области по-прежнему остаются одними из самых низких в Южном федеральном округе. Более дорогая недвижимость в ЮФО находится в Крыму и Краснодарском крае. Так, в Краснодарском крае 1 кв.м. на первичном рынке стоит 74,6 тысячи рублей, а в Крыму - 80 тысяч рублей. На вторичном рынке - 73,9 тысячи рублей и 75,4 тысячи рублей соответственно. Дешевле, чем в Волгоградской области, квартиры только в Калмыкии - 41,4 тысячи на первичном рынке и 43,9 тысячи за 1 кв.м. на вторичном.



