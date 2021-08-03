Банк «Открытие»: ограничения выбросов в Китае усиливают дисбалансы среди металлов

Экономика 03.08.2021 12:00
0
03.08.2021 12:00
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рынке металлов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Ограничения на выпуск алюминия и стали для достижения цели по выбросам привели к разнонаправленным движениям цен на металлы и сырье для их производства. Котировки алюминия выросли на 3,5% – до $2590/т – по итогам прошедшей недели, достигнув максимального значения за последние три года, на фоне опасений снижения производства металла.
Производители алюминия в китайской провинции Юньнань получили новые распоряжения властей ограничить потребление электроэнергии. Ранее предполагалось, что загрузка предприятий нормализуется уже в начале августа 2021 г., однако новые требования сдвинули ожидания на конец текущего месяца. Участники рынка не ожидали продления ограничений.
В этих условиях производитель алюминия, входящий в группу Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd., сообщил, что не сможет выполнить свой годовой прогноз производства из-за нового раунда обязательных отключений электроэнергии в провинции Yunnan (требование снизить потребление электроэнергии на 30% от текущего уровня). Компания планировала произвести в 2021 г. 800 тыс. т алюминия, однако ограничения уже снизили потенциальный объем выпуска на 35 тыс. т.
Котировки железной руды снизились на 9% до $178,6/т по итогам прошедшей недели на фоне требований ограничения производства стали в Китае.
Региональные власти все большего числа провинций Китая требуют от заводов сократить производство стали до конца этого года, ограничив выпуск уровнем 2020 г. Новости о наводнении в провинции Хэнань и об отмене возврата НДС при экспорте определенной номенклатуры стальной продукции привели к дальнейшему снижению цен на рынке железной руды.
Министерство финансов КНР и Государственная налоговая администрация объявили, что с 1 августа 2021 г. в Китае отменяется возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (в т.ч. х/к прокат, листовой прокат, жесть, электротехническая сталь и др.). Кроме того, принято решение о повышении экспортной пошлины на чугун и феррохром. Эти меры направлены на сокращение производства стали для достижения цели по выбросам и частичного перенаправления продукции на внутренний рынок для ограничения роста цен в Китае на стальной прокат. Для железной руды данное решение может означать давление на поставки сырья с низким содержанием железа и увеличение спроса на продукцию премиального сегмента 65%Fe и выше.
Помимо алюминия и железной руды, запреты оказывают влияние на производство цинка, стали и другие металлы. Так, цены на цинк выросли по итогам прошедшей недели на 3% до $3031/т.
Реклама
ВТБ в Волгограде увеличил выдачи ипотеки на четверть03.08.2021 11:47
Экономика 03.08.2021 11:47
Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля02.08.2021 17:58
Экономика 02.08.2021 17:58
Банк «Открытие»: решение ФРС неожиданно подняло нефтяные цены02.08.2021 15:12
Экономика 02.08.2021 15:12
Около 500 тысяч клиентов ВТБ уже успели получить «школьные» выплаты02.08.2021 13:38
Экономика 02.08.2021 13:38
ВТБ в Волгограде выдал первые кредиты на новых условиях госпрограммы для семей с детьми02.08.2021 13:13
Экономика 02.08.2021 13:13
КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией года01.08.2021 13:05
Экономика 01.08.2021 13:05
ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 года30.07.2021 16:41
Экономика 30.07.2021 16:41
Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции30.07.2021 15:10
Экономика 30.07.2021 15:10
Клиенты группы банка «Открытие» могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора30.07.2021 12:27
Экономика 30.07.2021 12:27
Сумма средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысила 100 млрд рублей30.07.2021 11:08
Экономика 30.07.2021 11:08
Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу30.07.2021 09:17
Экономика 30.07.2021 09:17
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублей29.07.2021 17:43
Экономика 29.07.2021 17:43
Банк «Открытие»: ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций29.07.2021 17:14
Экономика 29.07.2021 17:14
Более 9 милионов поездок в общественном транспорте Волгограда жители региона оплатили картами Сбербанка29.07.2021 16:25
Экономика 29.07.2021 16:25
Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис заказа премиальных карт29.07.2021 16:18
Экономика 29.07.2021 16:18
Реклама