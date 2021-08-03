Экономика

Банк «Открытие»: ограничения выбросов в Китае усиливают дисбалансы среди металлов

Экономика 03.08.2021 12:00
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03.08.2021 12:00


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рынке металлов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Ограничения на выпуск алюминия и стали для достижения цели по выбросам привели к разнонаправленным движениям цен на металлы и сырье для их производства. Котировки алюминия выросли на 3,5% – до $2590/т – по итогам прошедшей недели, достигнув максимального значения за последние три года, на фоне опасений снижения производства металла.
Производители алюминия в китайской провинции Юньнань получили новые распоряжения властей ограничить потребление электроэнергии. Ранее предполагалось, что загрузка предприятий нормализуется уже в начале августа 2021 г., однако новые требования сдвинули ожидания на конец текущего месяца. Участники рынка не ожидали продления ограничений.
В этих условиях производитель алюминия, входящий в группу Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd., сообщил, что не сможет выполнить свой годовой прогноз производства из-за нового раунда обязательных отключений электроэнергии в провинции Yunnan (требование снизить потребление электроэнергии на 30% от текущего уровня). Компания планировала произвести в 2021 г. 800 тыс. т алюминия, однако ограничения уже снизили потенциальный объем выпуска на 35 тыс. т.
Котировки железной руды снизились на 9% до $178,6/т по итогам прошедшей недели на фоне требований ограничения производства стали в Китае.
Региональные власти все большего числа провинций Китая требуют от заводов сократить производство стали до конца этого года, ограничив выпуск уровнем 2020 г. Новости о наводнении в провинции Хэнань и об отмене возврата НДС при экспорте определенной номенклатуры стальной продукции привели к дальнейшему снижению цен на рынке железной руды.
Министерство финансов КНР и Государственная налоговая администрация объявили, что с 1 августа 2021 г. в Китае отменяется возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (в т.ч. х/к прокат, листовой прокат, жесть, электротехническая сталь и др.). Кроме того, принято решение о повышении экспортной пошлины на чугун и феррохром. Эти меры направлены на сокращение производства стали для достижения цели по выбросам и частичного перенаправления продукции на внутренний рынок для ограничения роста цен в Китае на стальной прокат. Для железной руды данное решение может означать давление на поставки сырья с низким содержанием железа и увеличение спроса на продукцию премиального сегмента 65%Fe и выше.
Помимо алюминия и железной руды, запреты оказывают влияние на производство цинка, стали и другие металлы. Так, цены на цинк выросли по итогам прошедшей недели на 3% до $3031/т.

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