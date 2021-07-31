Переломы и сотрясение: два человека пострадали в ДТП на западе Волгограда

Происшествия 31.07.2021 09:35
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31.07.2021 09:35
Двух водителей доставили в больницу Волгограда рано утром после столкновения Renault Sandero и Volkswagen Polo в Дзержинском районе, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, 49-летняя женщина ехала за рулем Renault по улице Лесогорской. Около 4.00 при выезде на шоссе Авиаторов она проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Volkswagen, которым управлял 41-летний мужчина. В результате ДТП карета скорой помощи увезла с места аварии женщину с сотрясением головного мозга и переломом руки, водителя Volkswagen – с переломом ноги.
Фото: Эмиль Сафаров, ВКонтакте.
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