Пациент хирургии волгоградской больницы №25 выпал с девятого этажа

Происшествия 30.07.2021 15:15
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30.07.2021 15:15
Волгоградские следователи проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, который был пациентом волгоградской клинической больницы №25. Как пояснили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 52-летний мужчина проходил лечение в отделении хирургии, куда его привезли 27 июля с болями в животе. Ночью он покинул палату и перешел в отделение ревматологии, расположенное на девятом этаже. Тело мужчины нашли на козырьке второго этажа медучреждения. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью.
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