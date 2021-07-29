Двое школьников на мопеде пострадали в аварии под Волгоградом





Подростки пострадали в результате столкновения мопеда и легковушки в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на грунтовой дороге, ведущей от села Горная Пролейка в сторону трассы "Сызрань-Волгоград".

По предварительной информации, 13-летний водитель мопеда "Альфа" на 3 км дороги совершил столкновение с автомашиной "Chevrolet Lanos" под управлением 32-летнего водителя. Пострадали школьники - водитель мопеда и его 16-летний пассажир. Их госпитализировали.



