Двое школьников на мопеде пострадали в аварии под Волгоградом

Происшествия 29.07.2021 10:41
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29.07.2021 10:41
Подростки пострадали в результате столкновения мопеда и легковушки в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на грунтовой дороге, ведущей от села Горная Пролейка в сторону трассы "Сызрань-Волгоград".
По предварительной информации, 13-летний водитель мопеда "Альфа" на 3 км дороги совершил столкновение с автомашиной "Chevrolet Lanos" под управлением 32-летнего водителя. Пострадали школьники - водитель мопеда и его 16-летний пассажир. Их госпитализировали.
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