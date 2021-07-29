Саперы разминировали Ангарский экопарк в Волгограде

Происшествия 29.07.2021 09:20
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29.07.2021 09:20
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при благоустройстве территории Ангарского экопарка в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, на 122-мм артиллерийский снаряд наткнулись рабочие при отрывке траншеи. Прибывшие на место происшествия саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Отметим, что экопарк расположен в черте Волгограда на Ангарском пруду.
Всего в 2021 году саперы округа уничтожили свыше 1,8 тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Волгограда и Волгоградской области. Среди опасных находок было более 600 артиллерийских снарядов, около 500 минометных мин, 700 реактивных снарядов, ручных гранат и других взрывоопасных предметов. Для уничтожения боеприпасов было организованно более 100 подрывов.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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