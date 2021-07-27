ПСБ вступил в Ассоциацию развития финансовой грамотности

Экономика 27.07.2021 16:18
0
27.07.2021 16:18
ПСБ стал членом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Вступление в членский состав Ассоциации позволит ПСБ масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, а также развивать взаимодействие с экспертами Ассоциации и профессиональными участниками финансового рынка в части поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности.Об этом ИА «высота 102» сообщила пресс-служба банка.
«Повышение уровня финансовой грамотности – один из важнейших аспектов социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий ОПК, силовых ведомств и военнослужащих. Наши программы не только помогают клиентам банка в принятии взвешенных финансовых решений, но и нацелены на развитие навыков долгосрочного планирования личных финансов, что в перспективе обеспечивает рост качества жизни и финансовую безопасность граждан. Обмен лучшими практиками в рамках АРФГ предоставит нашим клиентам дополнительные возможности для более детального знакомства с инструментами финансового рынка и инвестирования, а также позволит лучше ориентироваться в общем потоке информации, касающейся финансовой грамотности», – отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, курирующая программу повышения финансовой грамотности.
«Сегодня все больше организаций понимают значимость повышения финансовой грамотности. Они не только реализуют свои программы, но и готовы обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и поддерживать общественные инициативы. Мы рады, что ПСБ вошел в число членов Ассоциации. Благодаря их участию мы сможем усилить нашу работу с такой приоритетной аудиторией, как военнослужащие, сотрудники ОПК и силовые ведомства. Системная и скоординированная работа в сфере финансового просвещения, уверен, приведет к еще большим успехам. Вместе мы сможем многое», – подчеркнул Вениамин Каганов, директор АРФГ.
Визуал предоставлен пресс-службой ПСБ в Волгограде.
Реклама
Банк «Открытие» наградил победителей и гостей X-WATERS VOLGA 202127.07.2021 16:54
Экономика 27.07.2021 16:54
ВТБ: стоимость сделок с недвижимостью снижается после изменения госпрограммы27.07.2021 16:13
Экономика 27.07.2021 16:13
Банкоматы Сбербанка в Поволжье принимают пластиковые карты на переработку27.07.2021 15:41
Экономика 27.07.2021 15:41
Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке27.07.2021 15:34
Экономика 27.07.2021 15:34
Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития27.07.2021 14:50
Экономика 27.07.2021 14:50
Банк «Открытие»: котировки железной руды поддержит потребление27.07.2021 14:07
Экономика 27.07.2021 14:07
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС27.07.2021 13:09
Экономика 27.07.2021 13:09
ВТБ предотвратил финансовые потери своих клиентов на 7,5 млрд рублей27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Клиенты Группы банка «Открытие» за полугодие заработали до 19% годовых в рублях и 16% годовых в долларах США27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
«Росгосстрах»: угонщики выбирают кроссоверы27.07.2021 08:59
Экономика 27.07.2021 08:59
ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза27.07.2021 08:46
Экономика 27.07.2021 08:46
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торги26.07.2021 19:49
Экономика 26.07.2021 19:49
ВТБ Лизинг поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей26.07.2021 17:16
Экономика 26.07.2021 17:16
В Камышине растет количество пользователей зарплатными картами Сбербанка26.07.2021 14:46
Экономика 26.07.2021 14:46
Volkswagen Taos: новинка, которую ждали26.07.2021 13:32
Экономика 26.07.2021 13:32
Реклама