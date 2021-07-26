В Камышине растет количество пользователей зарплатными картами Сбербанка





С начала 2021 года жители Камышина оформили в Сбербанке более 2 тысяч зарплатных карт, что на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это стало возможным благодаря реализации проекта «Безналичный Камышин», который предусматриваетразвитие цифровых услуг и сервисов в финансовой сфере в регионе.

Одна из главных целей проекта - увеличение безналичных расчетов среди населения и организаций, а такжевнедрение новых инструментов оплаты в бюджетных учреждениях образования, культуры и МФЦ.

«На данный момент в Камышине Сбербанк в рамках зарплатного проекта обслуживает около 385 организаций. Порядка 12 тысяч жителей районного центра получают зарплату на карту Сбербанка. Для населения реализация проекта Сбербанка «Безналичный Камышин» и в последующем будет способствовать расширению возможностей, как в плане получения качественных услуг, так и увеличения скорости обслуживания. Ведьсегодня наши клиенты могут получать широкий спектр финансовых услуг круглосуточно, не выходя из дома: открыть вклад, оформить ипотеку, оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, налоги и многое другое. Для владельцев зарплатных карт предусмотрены специальные предложения банка, дополнительные возможности бонусной программы «СберСпасибо», а также сервисов экосистемы Сбера», - отмечает Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка.

Открыть зарплатную карту Сбербанка можно в любом офисе банка, а также в несколько кликов в мобильном приложении, сформировав заявление и передав его работодателю. Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удаленно, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в короткие сроки.