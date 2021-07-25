За дорогие развалины волгоградского завода-банкрота не дали ни рубля









Это здания ремонтно-литейного цеха, кузнечного цеха, электроцеха, химводоочистки, насосной, ТЭЦ, станции обезжиривания, склады, различные производственные корпуса, ж/д пути и многое другое. Производственная деятельность здесь давно не ведется. Все здания и сооружения, собственником которых является ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ», продавались на основании постановления Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области о передаче арестованного имущества на торги. На некоторые объекты по решению арбитражного суда Волгоградской области наложены обеспечительные меры в виде запрета осуществлять регистрационные действия в рамках судебных споров с департаментом муниципального имущества администрации Волгограда.

Всего под различным обременением с перечне имущества, указанного в лоте, находятся порядка 30 зданий и сооружений, выставленных на продажу, собственником которых является «Территория промышленного производства «ВгТЗ».

По данным системы СПАРК, в отношении ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ» действуют 82 исполнительных производства на сумму 423 миллиона рублей. Из них свыше 107 миллионов - долг компании по налогам и сборам, более 214,8 миллиона рублей - судебные издержки. Так, по 113 арбитражным делам, в которых участвовало ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ», производства уже завершены. На рассмотрении находятся 10 арбитражных дел.



