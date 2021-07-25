Экономика

За дорогие развалины волгоградского завода-банкрота не дали ни рубля

Экономика 25.07.2021 18:31
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25.07.2021 18:31


Не состоялись торги по продаже неэксплуатируемых зданий и сооружений, расположенных на территории бывшего волгоградского тракторного завода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные торговой площадки, желающих купить то, что осталось от завода-гиганта, не нашлось. Ранее сообщалось, что 123 позиции, указанных в лоте, предлагались по начальной цене в 422 миллиона 174 тысячи рублей.

Это здания ремонтно-литейного цеха, кузнечного цеха, электроцеха, химводоочистки, насосной, ТЭЦ, станции обезжиривания, склады, различные производственные корпуса, ж/д пути и многое другое. Производственная деятельность здесь давно не ведется. Все здания и сооружения, собственником которых является ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ», продавались на основании постановления Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области о передаче арестованного имущества на торги. На некоторые объекты по решению арбитражного суда Волгоградской области наложены обеспечительные меры в виде запрета осуществлять регистрационные действия в рамках судебных споров с департаментом муниципального имущества администрации Волгограда.
Всего под различным обременением с перечне имущества, указанного в лоте, находятся порядка 30 зданий и сооружений, выставленных на продажу, собственником которых является «Территория промышленного производства «ВгТЗ».
По данным системы СПАРК, в отношении ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ» действуют 82 исполнительных производства на сумму 423 миллиона рублей. Из них свыше 107 миллионов - долг компании по налогам и сборам, более 214,8 миллиона рублей - судебные издержки. Так, по 113 арбитражным делам, в которых участвовало ОАО «Территория промышленного производства «ВгТЗ», производства уже завершены. На рассмотрении находятся 10 арбитражных дел. 

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