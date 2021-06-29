Экономика

«Призрак» волгоградского тракторного завода выставили на торги за 422 миллиона рублей

Экономика 29.06.2021 19:37
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29.06.2021 19:37


Здания и сооружения, расположенные на территории бывшего волгоградского тракторного завода, продаются с молотка за 422 миллиона 174 тысяч рублей - такова начальная цена заявленного лота. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, в обширном перечне имущества 123 позиции. Это здания ремонтно-литейного цеха, кузнечного цеха, электроцеха, химводоочистки, насосной, ТЭЦ, станции обезжиривания, склады, различные производственные корпуса, ж/д пути и многое другое. Отмечается, что организатор торгов не несет ответственности за качество проданного им имущества. Все здания и сооружения, собственником которых является ОАО "Территория промышленного производства "ВгТЗ", продаются на основании постановления Межрайонного ОСП по особым исполнительным производствам УФССП России по Волгоградской области о передаче арестованного имущества на торги. На три объекта из 123 по решению арбитражного суда Волгоградской области наложены  обеспечительные меры в виде запрета осуществлять регистрационные действия в рамках судебных споров с департаментом муниципального имущества администрации Волгограда.
Как ранее сообщала "Высота 102", городской департамент в судебном порядке добивается признания отсутствующим права собственности ОАО "Территория промышленного производства "ВгТЗ" на ряд объектов недвижимости, расположенных на территории завода-банкрота. Эти спорные объекты либо отсутствует в связи с разрушением, либо находятся в аварийном состоянии. Производственная деятельность в них не ведется. Как ранее отмечалось в суде, указанные факты выявлены департаментом муниципального имущества в рамках рассмотрения предложений по возможности рационального использования земельных участков, находящихся на территории Волгоградского тракторного завода. Несколько исков к ОАО "Территория промышленного производства "ВгТЗ" в настоящее время рассматриваются в арбитраже.
Всего, согласно сообщению о проведении публичных торгов, под различным обременением с перечне имущества находятся порядка 30 зданий и сооружений, выставленных на продажу, собственником которых является "Территория промышленного производства "ВгТЗ".
Напомним, что концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков. Новый статус предусматривает нахождение на этой территории предприятий, но невысокого класса опасности с так называемым "белым" производством. Также появляется возможность строить на этой территории объекты общественно-делового и культурно-развлекательного назначения, а при условии соблюдения экологических требований, и жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой. 
Однако на территории бывшего тракторного завода находятся разрушенные объекты недвижимости, на которые, согласно сведениям из ЕГРН, зарегистрировано право собственности. Одним из таких собственников является ОАО "Территория промышленного развития ВГТЗ".
По данным системы СПАРК, в отношении ОАО "Территория промышленного производства "ВгТЗ" действуют 82 исполнительных производства на сумму 423 миллиона рублей. Из них свыше 107 миллионов - долг компании по налогам и сборам, более 214,8 миллиона рублей - судебные издержки. Так, по 113 арбитражным делам, в которых участвовало ОАО "Территория промышленного производства "ВгТЗ", производства уже завершены. На рассмотрении сегодня находятся 10 арбитражных дел. 

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