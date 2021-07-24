Спорт

Волгоградские болельщики возмущены закрытием матча с клубом из Хабаровска для зрителей

Спорт 24.07.2021 12:40
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24.07.2021 12:40



Болельщики «Ротора» негодуют по поводу отмены матча волгоградского клуба с командой «СКА-Хабаровск». Как сообщает ИА «Высота 102», свое возмущение волгоградцы бурно выражают в соцсетях. Болельщики не понимают, почему матч отменили в последний момент, ведь буквально накануне в «Роторе» заявили о том, что он состоится со зрителями и предложили покупать билеты. Многие так и поступили. Некоторые семьи закупали сразу по пять-семь билетов, чтобы успеть побывать на матче перед закрытием последующих матчей для болельщиков. Теперь у болельщиков возникают вопросы – когда им вернут деньги за билеты? Некоторые сообщают, что до сих пор им не компенсировали стоимость билетов на прошлогодний матч с «Краснодаром», который не состоялся из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. 

Волгоградцы не хотят верить в версию, что это произошло из-за ситуации с коронавирусом. По их мнению, никакого вечернего роста заболеваемости накануне вечером в регионе не случилось, а сообщить об отмене матча должны были гораздо раньше. Болельщики также иронизируют по поводу того, что в переполненном общественном транспорте, который привозит и развозит волгоградцев после матча, гораздо больше шансов заразиться коронавирусом, чем на полусвободных трибунах стадиона. Волгоградцы указывают и на то, что распоряжение главного санитарного врача, на основании которого было принято решение не пускать зрителей,  датировано еще началом июля. И времени для принятия кардинальных решений было предостаточно. 
Напомним, накануне в «Роторе» сообщили, что матч с «СКА-Хабаровск» пройдет со зрителями, а на последующие игры пустят не более 500 человек. Однако поздно вечером, когда все билеты были уже в основном раскуплены, в клубе заявили о том, что болельщиков на матч не пустят. В АНО сослались на предписание 
главного санитарного врача России Анны Поповой. Как будут возвращать деньги за билеты, в клубе пообещали сообщить дополнительно. 

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