Красные гаражи снесут в Волгограде





В Волгограде новую партию гаражей готовят под снос. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подготовлено в администрации Советского района. На сей раз черную метку получили три гаража, расположенных на ул. Родниковая – один металлический ангар серого цвета, еще один – красного, также должны убрать "останки" еще одного сооружения. Все эти работы должны произвести владельцы, в противном случае демонтажом займутся коммунальные службы.

Напомним, в Волгограде уже несколько лет идет зачистка от гаражей, которые, как считают чиновники, были установлены незаконно. Под снос пошли уже несколько десятков гаражных городков.