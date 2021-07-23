Сервис Сбербанка по снятию наличных средств через кассы сельских магазинов пользуется популярностью у жителей региона
Экономика 23.07.2021 18:33 Новости компаний
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23.07.2021 18:33 Новости компаний
Жители удаленных и малонаселенных сел и хуторов в 31-х районах Волгоградской области при совершении покупок на кассах магазинов могут без комиссии снимать наличные с банковской карты. Данныйсервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка в сотрудничестве с торговыми точками, которые являются платежными агентами банка.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис позволяет жителям отдалённых населённых пунктов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов или офисов банка.
Владельцы карт могут снять деньги в кассе торговой точки при покупке товара в любое время, пока открыт магазин, и столько раз, сколько это необходимо. В настоящий момент услуга доступна в 134 торговых предприятиях региона.
По итогам прошлого года в Волгоградской области было совершено более двух тысячопераций по снятию наличных денежных средств через эквайринговые терминалы Сбербанкачерез платежных агентов. Общая сумма выданных средств составила около 9 млн рублей.
«Сбербанк постоянно увеличивает количество агентских точекв Волгоградской области, которые предоставляют востребованный сервис жителям отдаленных сельских территорий. В таких торговых предприятиях клиенту предоставляется возможность снять наличными сумму в пределах 5000 рублей. Для подтверждения операции клиенту выдается чек», - отмечает Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Владельцам банковских карт, чтобы получить наличные, нужно сообщить продавцу торговой точки желаемую сумму – она должна быть кратной 100 и не превышать 5000 рублей в сутки с одной карты, - и ввести ПИН-код. После этого деньги спишутся с карты, а продавец выдаст наличные из кассы. Комиссия за снятие наличных при покупке по картам Сбербанка не взимается.
На сегодняшний день у жителей большинства муниципальных районов Волгоградской областитакже есть возможность оплачивать услуги ЖКХ через торговые точки. Оплатить квитанцию можно по штрих коду с квитанцией или, выбрав получателя из списка в онлайн-кассе в 78 сельских магазинах региона. Внести платеж можно с карты любого банка,для подтверждения операции клиенту выдается чек.
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