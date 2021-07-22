Происшествия 22.07.2021 22:25
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22.07.2021 22:25
Пять человек, в том числе медработник, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузо-пассажирского фургона «Соболь» на трассе под Волгоградом. Авария произошла около 18.00 на 768 км дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Помимо врача травмы получили четверо пассажиров «Соболя», водитель которого занимался частным извозом. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что карета скорой помощи везла двух пациентов из Быковского района с включенными мигалками. На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. По данным облздрава, пострадавших с травмами головы доставили в больницу им. Фишера в Волжском, трое после осмотра госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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