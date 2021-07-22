Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи и «Соболем» под Волгоградом

Происшествия 22.07.2021 22:25
0
22.07.2021 22:25


Пять человек, в том числе медработник, пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузо-пассажирского фургона «Соболь» на трассе под Волгоградом. Авария произошла около 18.00 на 768 км дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Помимо врача травмы получили четверо пассажиров «Соболя», водитель которого занимался частным извозом. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что карета скорой помощи везла двух пациентов из Быковского района с включенными мигалками. На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. По данным облздрава, пострадавших с травмами головы доставили в больницу им. Фишера в Волжском, трое после осмотра госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Происшествия
22.07.2021 13:58
Происшествия 22.07.2021 13:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 10:47
Происшествия 22.07.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 09:47
Происшествия 22.07.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 09:19
Происшествия 22.07.2021 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2021 08:05
Происшествия 22.07.2021 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 21:55
Происшествия 21.07.2021 21:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 17:10
Происшествия 21.07.2021 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 14:16
Происшествия 21.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 11:20
Происшествия 21.07.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2021 10:04
Происшествия 21.07.2021 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2021 11:39
Происшествия 20.07.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2021 10:09
Происшествия 20.07.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 15:46
Происшествия 19.07.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 14:20
Происшествия 19.07.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2021 13:10
Происшествия 19.07.2021 13:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:25
Пять человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи и «Соболем» под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:14
В избиении 6-летнего ребенка около «Волгоград-Арены» подозревают отчима-рецидивистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Главный ветврач Волгоградской области озвучила тревожную статистику по бешенствуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Дудак и Дудаченок подрастут на 10 км в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Переписчиков в Волгоградской области вооружат ультразвукомСмотреть фотографии
16:34
СУ СК займется расследованием избиения ребенка около стадиона «Волгоград-Арена»Смотреть фотографии
16:25
В Волгограде цены на бензин чуть шелохнулись и всталиСмотреть фотографии
16:09
Болеют семьями: в Волгоградской области заразились коронавирусом еще 314 человекСмотреть фотографии
15:41
Глава волгоградского облздрава опроверг принудительную вакцинацию беременныхСмотреть фотографии
14:36
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?Смотреть фотографии
14:36
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационарСмотреть фотографии
13:58
Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампаниюСмотреть фотографии
13:53
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услугиСмотреть фотографии
13:13
Силовики вскрыли махинации с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
12:05
Полицейские разыскивают родителей за избиение ребенка в парке Волгограда (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльностиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУПСмотреть фотографии
10:47
Безработных селян поймали в Волгоградской области на ловле раковСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на сгоревшей даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Житель Волгоградской области перенес забор вокруг водокачки к себе во дворСмотреть фотографии
08:36
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:05
"Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного ураганаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Шторм обесточил семь хуторов в Алексеевском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабитьСмотреть фотографии
19:42
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовыхСмотреть фотографии
17:10
Внезапный «паровозик» из двух машин сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 