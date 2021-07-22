Экономика

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности

Экономика 22.07.2021 11:36 Новости компаний
0
22.07.2021 11:36 Новости компаний


ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и платежной системой Mastercard запускают «Карту болельщика ПФК ЦСКА», которая дает возможность получать уникальные призы, а также скидку 10% на товары в официальных магазинах клуба. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка. 
За расчеты «Картой болельщика ПФК ЦСКА» клиентам будут начисляться бонусные баллы – «БитКони». Больше всего бонусов – 7% от суммы покупки – можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах ВЭБ Арены, 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% баллами от суммы покупок.
Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом. По желанию держатель «Карты болельщика ПФК ЦСКА» сможет обменять накопленные «БитКони» на рубли из расчета 1 балл = 0,5 рубля.  
Контролировать баланс бонусного счета держатели карты смогут в мобильном приложении, в интернет-банке ПСБ, а также в личном кабинете на сайте ПФК ЦСКА или мобильном приложении ПФК ЦСКА.
Участникам премиальной программы ПСБ Orange Premium Club по карте болельщика предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж.
При покупках на сумму от 5 тысяч рублей обслуживание карты бесплатно, при меньшей сумме комиссия составит 99 рублей в месяц. Для участников программы Orange Premium Club обслуживание карты предоставляется бесплатно.
Оформить «Карту болельщика ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через колл-центр. Участники программы Orange Premium Club могут заказать ее через сайт банка, колл-центр или обратиться к персональному менеджеру. Получить готовую карту можно в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.
«ПФК ЦСКА – один из самых титулованных футбольных клубов России с многомиллионной армией фанатов, и мы как официальный банк клуба рады предложить им яркую, удобную и выгодную карту, которая станет не только платежным инструментом на каждый день, но и подарит болельщикам еще больше впечатлений от своего спортивного увлечения», – отмечает директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
«Среди наших клиентов большое число футбольных болельщиков, поэтому в партнерстве с ПФК ЦСКА и Masterсard мы предлагаем для них новый удобный и эффективный платежный инструмент. Карта открывает двери в мир уникального опыта и впечатлений, связанных с футболом, которые не доступны даже за деньги. При этом повышенное начисление баллов за покупки позволяют быстрее накопить необходимые бонусы. Специальные кампании от банка и клуба для держателей карт разнообразят жизнь наших клиентов увлекательными мероприятиями, в том числе и между футбольными сезонами», –  говорит руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
«Во всем мире Mastercard поддерживает болельщиков и ценит их вклад в успех спортивных команд. Мы запускаем карту для всех, кто любит ПФК ЦСКА и хочет быть ближе к своему клубу. «Карта болельщика ПФК ЦСКА» – это удобный платежный инструмент для выгодных покупок, который дарит поклонникам футбола бесценные эмоции и впечатления», – комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России Светлана Волошенко.
«Банковская карта болельщика ПФК ЦСКА – это качественный и хорошо зарекомендовавший себя продукт, которым успешно пользуются многие поклонники клуба. Реализация данного продукта совместно с таким сильным и надежным партнером как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы с болельщиками», – говорит коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян.
Правила программы лояльности для болельщиков ПФК ЦСКА - https://www.psbank.ru/-/media/PSB-1_2/Presonal/DebetCards/cska/programma_cska.pdf.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
22.07.2021 14:36
Экономика 22.07.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.07.2021 13:56
Экономика 22.07.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2021 13:53
Экономика 22.07.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.07.2021 13:35
Экономика 22.07.2021 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2021 11:39
Экономика 22.07.2021 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2021 10:18
Экономика 22.07.2021 10:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2021 10:10
Экономика 22.07.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 19:54
Экономика 21.07.2021 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 15:57
Экономика 21.07.2021 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 12:31
Экономика 21.07.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 12:20
Экономика 21.07.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 11:32
Экономика 21.07.2021 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 10:49
Экономика 21.07.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.07.2021 09:59
Экономика 21.07.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.07.2021 09:22
Экономика 21.07.2021 09:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:36
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?Смотреть фотографии
14:36
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационарСмотреть фотографии
13:58
Подросток и его отец проломили голову таксисту на АЗС в ВолжскомСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампаниюСмотреть фотографии
13:53
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услугиСмотреть фотографии
13:13
Силовики вскрыли махинации с землей в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
12:05
Полицейские разыскивают родителей за избиение ребенка в парке Волгограда (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльностиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУПСмотреть фотографии
10:47
Безработных селян поймали в Волгоградской области на ловле раковСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на сгоревшей даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Житель Волгоградской области перенес забор вокруг водокачки к себе во дворСмотреть фотографии
08:36
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:05
"Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного ураганаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
Шторм обесточил семь хуторов в Алексеевском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабитьСмотреть фотографии
19:42
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовыхСмотреть фотографии
17:10
Внезапный «паровозик» из двух машин сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Осталось недолго: как выглядит волгоградский стадион-ветеран в ожидании сноса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:43
На Волгоградскую область несется штормСмотреть фотографии
15:24
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из ТамбоваСмотреть фотографии
15:19
Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную водуСмотреть фотографии
15:07
Вечная «Память»?: депутаты «похоронили» проект прокуратуры о ритуальной сфере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Цены на морковь обрушились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Похищенную нефть в Волгоградской области пытались провести в зерновозе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Мишустин дал денег на спасение города от Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 