Сбербанк: интерес к кредитам на образование в Поволжье вырос в 3 раза

Экономика 21.07.2021 09:22 Новости компаний
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21.07.2021 09:22 Новости компаний
Клиенты Сбербанка в Поволжье в первом полугодии 2021 года взяли 229 образовательных кредитов под 3% годовых, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общая сумма кредитов также увеличилась: если в первые шесть месяцев прошлого года она составляла около 12 млн рублей, то в 2021 – более 44 млн рублей.
Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Наиболее часто данный вид кредита берут молодые люди до 25 лет. В 2021 году ими было оформлено кредитов на сумму около 40 млн рублей, жители Поволжья в возрасте до 30 лет взяли на образования более 2,5 млн рублей.
«Кредит на образование становится все более востребованным, потому что позволяет молодым людям поступать на то направление обучения, которое им интересно и близко. Сейчас молодые люди особенно ценят свободу выбора и возможность заниматься тем, что им по-настоящему нравится. Кредит на образование позволяет абитуриентам и студентам не идти на компромисс, выбирая направление обучения по принципу «лишь бы на бюджет», а учиться тому, с чем в будущем они хотят связать свою жизнь»,- отмечает Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
Напомним, начиная с августа 2020 года Сбербанк выдает кредиты на образование с господдержкой. Процентная ставка снижена до 3%, а срок кредита увеличен до 15 лет, но с возможностью погасить его раньше. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.
Подробную информацию об условиях образовательного кредита с господдержкой можно найти на сайте банка.
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