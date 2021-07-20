ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club

Экономика 20.07.2021 15:47 Новости компаний
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20.07.2021 15:47 Новости компаний
ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021. Рейтинг составлен по итогам исследования международной ассоциации SME Banking Club.
В ходе исследования были проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 208 банков из 11 стран (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Типовые услуги были сгруппированы в 33 уникальных сервиса, которые банки предлагают своим клиентам в рамках экосистемного подхода. Был определен вес каждого сервиса, исходя из оценки использования его клиентами, и на основании этого рассчитан рейтинг топ-20 экосистем.
«Создание комфортной цифровой среды для клиентов является стратегическим приоритетом ВТБ. Мы работаем над тем, чтобы предприниматель мог получить в банке решение для любой своей потребности в режиме «одного окна». Сегодня экосистемой ВТБ пользуются сотни тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Мы продолжаем развитие продуктов и сервисов на базе передовых технологий, чтобы становиться проще и удобнее для предпринимателей. Нам, безусловно, приятно получить подтверждение эффективности работы и лидерских позиций банка в этом направлении в рамках рейтинга SME Banking Club», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«Цель технологической трансформации ВТБ − возможность предоставлять клиентам лучшие на рынке финансовые и нефинансовые продукты и сервисы онлайн. Для реализации этой цели, в том числе мы развиваем партнерства с компаниями-лидерами рынка в различных направлениях. Для упрощения и автоматизации подключения партнеров к сервисам ВТБ мы уже создали новые технологические платформы, в том числе новую API-платформу. Она позволяет партнерам создавать собственные финансовые сервисы, имея «под капотом» банковские продукты ВТБ. Мы благодарны экспертам за высокую оценку наших проектов и обязательно будем продолжать работу в этом направлении», − заявил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
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