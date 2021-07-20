Экономика

ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»

Экономика 20.07.2021 11:16 Новости компаний
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20.07.2021 11:16 Новости компаний


ПСБ предложил своим клиентам-держателям дебетовых и кредитных карт «Мир» доступ к платежному сервису Apple Pay, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Для настройки Apple Pay достаточно в мобильном приложении ПСБ с помощью кнопки «добавить в Apple Pay» автоматически добавить карту или ввести ee данные вручную в приложении Wallet на iPhone, привязав карту к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.
Номер банковской карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Apple. В приложении Apple Pay реализована специальная защита, обеспечивающая безопасность проведения платежных операций: вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен.
При оплате достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу на кассе. Обязательной авторизации для оплаты по PIN-коду приложения не потребуется. С помощью Apple pay держатели карт «Мир» могут также расплачиваться за покупку в интернет-магазинах с iPad или Mac.
Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении нажать кнопку «оплатить с Apple Pay» и подтвердить транзакцию отпечатком пальца с помощью функции распознавания лица (Touch ID, FaceID) или паролем, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.
Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. При этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять платежные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.
«Все больше клиентов выбирают карты «Мир» в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Мы работаем со всеми крупными сервисами безналичной оплаты с помощью NFC и отмечаем большой интерес к платежным сервисам со стороны клиентов: за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза.  Новая технология позволит держателям карт "Мир" гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты: при оплате в интернет магазине больше не потребуется вводить реквизиты карты вручную, станет удобнее оплачивать товары в торговых точках не только на небольшие суммы, которые не требуют ввода пин-кода, но и более крупные покупки», — отмечает руководитель центра цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

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