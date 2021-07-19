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Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-Октава

Экономика 19.07.2021 15:52 Реклама
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19.07.2021 15:52 Реклама

ŠKODA AUTO Россия объявляет старт приема заказов на городской кроссовер KAROQ с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.), который теперь работает в паре с новой 7-ступенчатой DSG. Стоимость новинки начинается от 1 793 000 рублей. Кроме того, модель также доступна к заказу в версии с атмосферным двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией . Стоимость этого предложения начинается от 1 640 000 рублей.
 «ŠKODA KAROQ превосходно зарекомендовал себя в сегменте кроссоверов на российском рынке. Совершенствуя и развивая моторную гамму для нашей популярной модели, мы рассчитываем, что оснащенный надежными силовыми агрегатами KAROQ привлечет новых поклонников и станет универсальным выбором для еще большего числа клиентов марки», – отмечает Томаш Духонь, руководитель отдела продаж ŠKODA AUTO Россия.
 
В обновленном портфолио чешской бренда 2022 модельного года в России наиболее мощным вариантом силовой установки для ŠKODA KAROQ является турбированный мотор 1.4 TSI/150 л.с., который теперь комплектуется новой роботизированной 7-ступенчатой DSG. Максимальный крутящий момент 250 Нм мотора с DSG-7 обеспечивается в диапазоне 1 500-3 500 об/мин; автомобиль развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км происходит за 8,9 с. Этот двигатель предлагается для полноприводной версии кроссовера во всех трех вариантах комплектации – Active, Ambition и Style.
Кроме того, KAROQ доступен к заказу с атмосферным мотором 1.6 MPI мощностью 110 л.с. с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач в дополнение к уже имеющейся 5-ступенчатой МКПП. Новинка предлагается в комплектациях Active и Ambition.
Российские цены на ŠKODA KAROQ 1.4 TSI/150 л.с. 4x4 (DSG-7):
1.    Комплектация Active от 1 793 000 руб.  
2.    Комплектация Ambition от 1 917 000 руб.
3.    Комплектация Style от 2 079 000 руб.
Российские цены на ŠKODA KAROQ 1.6 MPI/110 л.с. (6-АКПП):
1.    Комплектация Active от 1 640 000 руб.  
2.    Комплектация Ambition от 1 764 000 руб.
 
Помимо новых силовых агрегатов, для городского кроссовера чешского бренда остаются доступны бензиновые четырехцилиндровые моторы 1.6 MPI в сочетании с механической 5-ступенчатой трансмиссией и 1.4 TSI c 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Во всех модификациях модель обеспечивает оптимальную управляемость при любых погодных условиях. ŠKODA KAROQ с полным приводом гарантирует водителю максимальную уверенность и безопасность вне зависимости от качества дорожного покрытия.
За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г. Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а или по тел.:(8442)55-23-55.

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