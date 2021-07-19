Экономика 19.07.2021 13:14 Новости компаний
0
19.07.2021 13:14 Новости компаний
Сразу три обновленных офиса Сбербанка уже открылись в сельских населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, переформатированные офисы появились в станице Качалино Иловлинского района, поселке Пятиморск Калачевского района и хуторе Мачеха Киквидзенского района.
Поменялся внешний облик офисов. По новому бренду оформлен клиентский зал, появилась так называемая фокусная стена с обновленным логотипом экосистемы Сбера. Рабочее место сотрудника и клиента теперь организовано в формате «сидя – сидя», что позволило создать более комфортные условия обслуживания клиентов. Изменился и сам формат работы сельской сети: расширился перечень выполняемых операций, в том числе кредиты и кредитные карты стали доступны сельским жителям. Ранее им приходилось обращаться в ближайший бизнес-офис.
В ряде обновленных офисов размещены постаматы, что позволит жителям сельских населенных пунктов пользоваться новым сервисом экосистемы Сбера – Сберлогистикой, получая посылки непосредственно в офисах Сбербанка.
«Главная цель переформатирования малых сельских офисов - увеличить доступность и уровень комфортности банковских услуг для сельских жителей небольших населенных пунктах Волгоградской области. Нам важен каждый клиент, независимо от географии проживания, и новый формат офисов позволяет быть ближе к нему. Каждый из обновленных офисов предоставляет клиентам широкий перечень банковских услуг – операции по вкладам, платежи, получение кредитов, дебетовых и кредитных карт, подключение удаленных сервисов», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Переформатирование филиальной сети – один из стратегических проектов Сбербанка. До конца 2021 года планируется переформатировать еще 11 малых сельских офисов Волгоградской области.
Реклама
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-Октава19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных труб19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тысяч фишинговых ресурсов19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза19.07.2021 10:01
Экономика 19.07.2021 10:01
Волгоградское транспортное предприятие спасено от банкротства19.07.2021 09:50
Экономика 19.07.2021 09:50
Банк «Открытие» повышает ставки по всем рублевым вкладам16.07.2021 15:34
Экономика 16.07.2021 15:34
«Таможенная карта»: более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров16.07.2021 14:12
Экономика 16.07.2021 14:12
ВТБ Лизинг увеличил продажи техники КАМАЗ в полтора раза16.07.2021 14:08
Экономика 16.07.2021 14:08
Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»16.07.2021 13:12
Экономика 16.07.2021 13:12
СберБанк полностью меняет линейку своих банковских карт16.07.2021 12:35
Экономика 16.07.2021 12:35
ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты16.07.2021 11:43
Экономика 16.07.2021 11:43
В поселке Сады Придонья появился поющий фонтан16.07.2021 11:42
Экономика 16.07.2021 11:42
РУСАЛ начинает поставки алюминия бренда ALLOW на завод Aluminium Rheinfelden16.07.2021 10:53
Экономика 16.07.2021 10:53
Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк16.07.2021 10:46
Экономика 16.07.2021 10:46
Реклама