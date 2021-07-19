Экономика

В Волгоградской области стартовала программа переформатирования малых сельских офисов Сбербанка

Экономика 19.07.2021 13:14 Новости компаний
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19.07.2021 13:14 Новости компаний


Сразу три обновленных офиса Сбербанка уже открылись в сельских населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, переформатированные офисы появились в станице Качалино Иловлинского района, поселке Пятиморск Калачевского района и хуторе Мачеха Киквидзенского района.
Поменялся внешний облик офисов. По новому бренду оформлен клиентский зал, появилась так называемая фокусная стена с обновленным логотипом экосистемы Сбера. Рабочее место сотрудника и клиента теперь организовано в формате «сидя – сидя», что позволило создать более комфортные условия обслуживания клиентов. Изменился и сам формат работы сельской сети: расширился перечень выполняемых операций, в том числе кредиты и кредитные карты стали доступны сельским жителям. Ранее им приходилось обращаться в ближайший бизнес-офис.

В ряде обновленных офисов размещены постаматы, что позволит жителям сельских населенных пунктов пользоваться новым сервисом экосистемы Сбера – Сберлогистикой, получая посылки непосредственно в офисах Сбербанка. 
«Главная цель переформатирования малых сельских офисов - увеличить доступность и уровень комфортности банковских услуг для сельских жителей   небольших населенных пунктах Волгоградской области. Нам важен каждый клиент, независимо от географии проживания, и новый формат офисов позволяет быть ближе к нему. Каждый из обновленных офисов предоставляет клиентам широкий перечень банковских услуг – операции по вкладам, платежи, получение кредитов, дебетовых и кредитных карт, подключение удаленных сервисов», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Переформатирование филиальной сети – один из стратегических проектов Сбербанка. До конца 2021 года планируется переформатировать еще 11 малых сельских офисов Волгоградской области.  

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