ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных труб

Экономика 19.07.2021 14:09 Новости компаний
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19.07.2021 14:09 Новости компаний
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ко Дню металлурга сообщает об основных производственных достижениях. За первое полугодие 2021 года предприятие нарастило объемы выпуска высокотехнологичной трубной продукции.
В частности, увеличился выпуск труб из нержавеющих марок стали. По итогам полугодия в модернизированном ранее трубопрессовом цехе №2 на 36% выросла отгрузка товарных нержавеющих труб по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, объемы выпуска продукции из нержавеющих марок стали наращивает трубопрокатный цех №1, который также участвует в межцеховой кооперации по термообработке заготовок для производства труб из хромосодержащей стали типа 13Cr.
На предприятии продолжается модернизация мощностей. В трубопрокатном цехе №3 завершены капитальный ремонт и модернизация участков горячего проката, а также линий трубоотделки. В июле 2021 года на ВТЗ был подписан контракт на масштабную модернизацию сталеплавильного производства – в течение полутора лет будет обновлено оборудование электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ), что даст предприятию возможность производить новые коррозионностойкие и нержавеющие марки стали.
«Благодаря сплоченности и профессионализму коллектива завод продолжает повышать эффективность, осваивать новые технологии и рынки, используя каждый вызов как ресурс для развития. Основная задача на этот год – выпуск высокотехнологичной продукции. Мы осваиваем новые марки стали, наращиваем производство наукоемких продуктов и развиваем производственные мощности. Накануне профессионального праздника был дан старт инвестиционному проекту «Нержавеющая река», в рамках которого ТМК направит на технологическое перевооружение ЭСПЦ 1,5 млрд рублей. Это позволит предприятию выйти в лидеры по производству продукции для сложных проектов в энергетической сфере», – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
За выдающиеся производственные достижения 750 сотрудников ВТЗ в честь Дня металлурга удостоены корпоративных и отраслевых наград. В частности, пять заводчан получили звание «Почетный металлург», а 337 трубников признаны «Ветеранами труда ВТЗ».
В преддверии праздника волжские трубники также приняли участие в дистанционном корпоративном марафоне «Ты, Мы – Команда!» и активно делились своими фотографиями и видеозаписями по таким направлениям как спорт, здоровье, творчество и мастерство.
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