Волгоградское транспортное предприятие спасено от банкротства





Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение суда, поводом для прекращения производства стало полное погашение государственным предприятием долга перед налоговиками в размере более 41 миллиона рублей.

Напомним, с заявлением о признании предприятия банкротом в суд в апреле этого года обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли в прошлом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных в прошлом году. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками.

Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.