Волгоградское транспортное предприятие спасено от банкротства

Экономика 19.07.2021 09:50
0
19.07.2021 09:50
Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о банкротстве ГУП «Волгоградавтотранс». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение суда, поводом для прекращения производства стало полное погашение государственным предприятием долга перед налоговиками в размере более 41 миллиона рублей.
Напомним, с заявлением о признании предприятия банкротом в суд в апреле этого года обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тогда поясняли, что проблемы у предприятия возникли в прошлом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия. Через некоторое время ГУП «Волгоградавтотранс» получило субсидию из бюджета на покрытие расходов, понесенных в прошлом году. Полученные денежные средства позволили покрыть долг перед налоговиками.
Справка. ГУП "Волгоградавтотранс" состоит из 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. Предприятие обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами.
Реклама
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-Октава19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных труб19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
В Волгоградской области стартовала программа переформатирования малых сельских офисов Сбербанка19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тысяч фишинговых ресурсов19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза19.07.2021 10:01
Экономика 19.07.2021 10:01
Банк «Открытие» повышает ставки по всем рублевым вкладам16.07.2021 15:34
Экономика 16.07.2021 15:34
«Таможенная карта»: более половины оборотов платежной системы в первом полугодии 2021 года приходится на автопром и импортеров электротоваров16.07.2021 14:12
Экономика 16.07.2021 14:12
ВТБ Лизинг увеличил продажи техники КАМАЗ в полтора раза16.07.2021 14:08
Экономика 16.07.2021 14:08
Банк «Открытие» выплатил две трети суммы возмещения вкладчикам «Энергомашбанка»16.07.2021 13:12
Экономика 16.07.2021 13:12
СберБанк полностью меняет линейку своих банковских карт16.07.2021 12:35
Экономика 16.07.2021 12:35
ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты16.07.2021 11:43
Экономика 16.07.2021 11:43
В поселке Сады Придонья появился поющий фонтан16.07.2021 11:42
Экономика 16.07.2021 11:42
РУСАЛ начинает поставки алюминия бренда ALLOW на завод Aluminium Rheinfelden16.07.2021 10:53
Экономика 16.07.2021 10:53
Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк16.07.2021 10:46
Экономика 16.07.2021 10:46
Реклама