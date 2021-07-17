Происшествия

Загадочное исчезновение: пенсионерка с красными волосами пропала в Волгограде

Происшествия 17.07.2021 14:04
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17.07.2021 14:04


Почти две недели в Волгограде разыскивают 82-летнюю Лидию Марченко (Орлову), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт». Последний раз Лидию Моисеевну видели 4 июля, с тех пор пожилая женщина исчезла при невыясненных обстоятельствах. У заявителей о пропаже нет сведений, во что она была одета и когда ушла из дома. Известно, что у пенсионерки окрашенные в красный цвет волосы и карие глаза. Женщина невысокая (рост 160 сантиметров) и нормального телосложения. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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