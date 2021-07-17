Загадочное исчезновение: пенсионерка с красными волосами пропала в Волгограде

Происшествия 17.07.2021 14:04
0
17.07.2021 14:04
Почти две недели в Волгограде разыскивают 82-летнюю Лидию Марченко (Орлову), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт». Последний раз Лидию Моисеевну видели 4 июля, с тех пор пожилая женщина исчезла при невыясненных обстоятельствах. У заявителей о пропаже нет сведений, во что она была одета и когда ушла из дома. Известно, что у пенсионерки окрашенные в красный цвет волосы и карие глаза. Женщина невысокая (рост 160 сантиметров) и нормального телосложения. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Реклама
Увезли на скорой: в Волгограде 11-летнего школьника ударило током17.07.2021 13:11
Происшествия 17.07.2021 13:11
Пожарные спасли мужчину из горящего барака в селе Волгоградской области17.07.2021 10:44
Происшествия 17.07.2021 10:44
Полуторогодовалая девочка пострадала из-за наглого водителя в Волгограде17.07.2021 10:21
Происшествия 17.07.2021 10:21
В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе под Волгоградом16.07.2021 16:40
Происшествия 16.07.2021 16:40
Хотел проскочить: пять детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом16.07.2021 15:52
Происшествия 16.07.2021 15:52
Вандалы орудуют на пляжах и в парках Волгограда16.07.2021 15:29
Происшествия 16.07.2021 15:29
Водитель «Газели» пострадал в ДТП с автобусом в Волгограде16.07.2021 11:14
Происшествия 16.07.2021 11:14
Группу автомобильных воров задержали под Волгоградом16.07.2021 09:26
Происшествия 16.07.2021 09:26
Обошлось без пострадавших: четыре автомобиля сгорели на западе Волгограда16.07.2021 09:04
Происшествия 16.07.2021 09:04
Организаторов сети борделей задержали в Волгограде15.07.2021 15:06
Происшествия 15.07.2021 15:06
За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колония15.07.2021 14:51
Происшествия 15.07.2021 14:51
Волгоградский пристав ради годовых показателей пошел на подлог15.07.2021 11:58
Происшествия 15.07.2021 11:58
«Тепличный удар»: под Волгоградом сносят полиэтиленовый город15.07.2021 11:45
Происшествия 15.07.2021 11:45
Водитель большегруза с песком пострадал после столкновения с КАМАЗом в Волгограде14.07.2021 17:23
Происшествия 14.07.2021 17:23
Внезапное ДТП на встречке в Волгоградской области «поймал» видеорегистратор14.07.2021 15:26
Происшествия 14.07.2021 15:26
Реклама