Загадочное исчезновение: пенсионерка с красными волосами пропала в Волгограде





Почти две недели в Волгограде разыскивают 82-летнюю Лидию Марченко (Орлову), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт». Последний раз Лидию Моисеевну видели 4 июля, с тех пор пожилая женщина исчезла при невыясненных обстоятельствах. У заявителей о пропаже нет сведений, во что она была одета и когда ушла из дома. Известно, что у пенсионерки окрашенные в красный цвет волосы и карие глаза. Женщина невысокая (рост 160 сантиметров) и нормального телосложения. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.