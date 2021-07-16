В поселке Сады Придонья появился поющий фонтан





Компания «Сады Придонья» продолжает благоустраивать поселок, в котором находятся ее основные сельскохозяйственные и индустриальные силы. В поселке Сады Придонья появился еще один необычный фонтан. Инициатором его установки выступила компания «Сады Придонья», сообщили в пресс-службе.

«Объект серьезный, - говорит руководитель управления капитального строительства и эксплуатации объектов компании «Сады Придонья» Дмитрий Шалунов. – Это целый комплекс, в котором одновременно взаимодействуют и вода, и свет, и музыка».

На строительство и монтаж светомузыкального фонтана, струи которого поднимаются ввысь на полтора метра, ушло 2 месяца. Гидротехническое сооружение изготовлено из красного гранита, имеющего ряд преимуществ – хорошо переносит высокие температуры, не теряет своей прочности и цвета при воздействии прямых ультрафиолетовых лучей. Яркой кульминацией фонтанного комплекса станет уникальный светомузыкальный фейерверк. Каждый водяной столб будет переливаться разными цветами благодаря 16 мощнейшим светодиодным RGB-светильникам. И все это в такт музыке. Репертуар музыкального сопровождения порадует разнообразием: от известных композиций классической музыки до мелодий из любимых отечественных фильмов. На данный момент специалисты тестируют программно-аппаратный модуль фонтана – контроллеры, программное обеспечение для воспроизведения мелодий. В дальнейшем play-лист можно будет свободно редактировать.

Возведение нового фонтана реализовано компанией «Сады Придонья» в рамках социальной программы. Работу в этом важном направлении предприятие ведет уже много лет. За это время в поселке появились хорошие дороги, современный гостинично-ресторанный комплекс, семейный парк с фонтаном, храм, детские площадки, жилье для сотрудников.

С появлением еще одного фонтана поселок обрел новую точку притяжения не только для местных жителей, но и многочисленных гостей, туристов, приезжающих из разных уголков России.