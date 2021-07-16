Водитель «Газели» пострадал в ДТП с автобусом в Волгограде





Автобус марки "Setra" и "Газель" столкнулись в Тракторозаводском районе Волгограда, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону, травмы получил 27-летний водитель грузопассажирского фургона. Мужчина госпитализирован.

По предварительной информации, ДТП произошло напротив дома №26 по улице Шурухина. Водитель "Газели" при повороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с встречным автобусом, которым управлял 55-летний житель Тбилиси.



