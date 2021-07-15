На волгоградских заправках замерли цены на бензин

Экономика 15.07.2021 13:18
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15.07.2021 13:18
Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 и на дизельное топливо в Волгограде не изменились за прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, скромный рост на 0,04% зафиксирован только для марки АИ-95. По данным Волгоградстата, стоимость литра дизельного топлива составляет 49,05 рублей, бензина АИ-92 — 45,45 рублей за литр. Литр «девяносто пятого» стоит на АЗС Волгограда 50,69 рублей, топливо марки АИ-98 — 54,61 рубля за литр.
Напомним, в середине июня статистика фиксировала значительное подорожание автомобильного топлива. Цены на высокооктановые марки АИ-95 и АИ-98 за неделю взлетели на 0,82%. В меньшей степени подорожало дизельное топливо (на 0,35%) и бензин АИ-92 (на 0,27%).
Фото: REDPIXEL, ru.depositphotos.com.
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