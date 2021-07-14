Экономика

В сервисе Сбера «Своё дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых

Экономика 14.07.2021 16:33 Новости компаний
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14.07.2021 16:33 Новости компаний


Сервис Сбера «Своё дело» для самозанятых, доступный в мобильном приложении СберБанк Онлайн, преодолел рубеж в полмиллиона регистраций. Об этом  ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка. 
Сервис позволяет физическим лицам зарегистрироваться в качестве самозанятых онлайн всего за пару минут, не посещая налоговую и банк.
«Каждую минуту в сервисе «Своё дело» регистрируется один новый самозанятый. За последний год количество регистраций выросло вчетверо — и это несмотря на пандемию коронавируса. Высокая популярность нашего сервиса объясняется тем, что это простой, быстрый и удобный способ легализовать свою деятельность, а кроме того — получить бонусом пакет услуг, в котором есть всё необходимое для ведения своего дела. В прошлом году, когда специальный налоговый режим для людей, работающих на себя, был распространен на всю Россию, мы стали наблюдать значительный рост числа самозанятых. По нашим прогнозам, к концу этого года число зарегистрированных самозанятых в России может превысить число зарегистрированных предпринимателей», - отмечает Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
После регистрации самозанятого в СберБанк Онлайн клиенту доступен уникальный бесплатный пакет услуг, включающий цифровую карту, возможность формировать чеки, отправлять их клиентам и ежемесячно рассчитывать на их основе налог на профессиональный доход, вести онлайн-запись клиентов, получать консультации юриста, проходить обучение, формировать юридические документ и за несколько минут создавать сайты на основе готовых шаблонов.
Сервис постоянно улучшается: сегодня зарегистрироваться в качестве самозанятых в СберБанк Онлайн могут и граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
Подробнее о сервисе «Своё дело» и налоговом режиме для самозанятых — на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».

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