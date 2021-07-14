Цена на морковь в Волгоградской области продолжила взлёт





Морковь в Волгоградской области продолжает удивлять своей стоимостью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата средних потребительских цен, за неделю этот овощ поднялся в цене на 16,86% - до 87,05 руб. за килограмм. Отметим, что неделю ранее взлет цен на морковь был зафиксирован на уровне 18%.

Отмечается и подорожание белокочанной капусты - на 5,61% (32,03 рубля за килограмм).

Снижение цен за неделю зафиксировано на такие овощи, как картофель, репчатый лук, огурцы и помидоры.



