Цена на морковь в Волгоградской области продолжила взлёт

Экономика 14.07.2021 18:45
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14.07.2021 18:45
Морковь в Волгоградской области продолжает удивлять своей стоимостью. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата средних потребительских цен, за неделю этот овощ поднялся в цене на 16,86% - до 87,05 руб. за килограмм. Отметим, что неделю ранее взлет цен на морковь был зафиксирован на уровне 18%.
Отмечается и подорожание белокочанной капусты - на 5,61% (32,03 рубля за килограмм).
Снижение цен за неделю зафиксировано на такие овощи, как картофель, репчатый лук, огурцы и помидоры.
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