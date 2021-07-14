Экономика 14.07.2021 11:30
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14.07.2021 11:30
Банк «Открытие» запустил пилотную версию сервиса, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей. Он сделает удобнее их взаимодействие с банком и поможет экономить время. «Открытию» это позволит не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Новый сервис, основанный на технологиях Big Data, стал первым подобным решением на российском рынке, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Искусственный интеллект сервиса постоянно обрабатывает большой объем информации из профиля клиента, оценивает текущее поведение, этапы развития бизнеса и многие другие параметры. На основе полученного массива данных делается вывод о том, какие именно вопросы возникли у конкретного клиента только что или появятся в ближайшее время.
Таким образом из сотен возможных тематик система выбирает три наиболее актуальные в текущий момент. Клиент может увидеть их в мобильном приложении и интернет-банке и получить информацию, выбрав актуальную тему. Например, если он планирует позвонить в банк и уточнить, сколько времени будет идти платеж контрагенту, то одной из трех тем, которую он увидит в этот момент, будет «переводы и платежи». Здесь он получит ответ о сроках прохождения платежей, что решит его вопрос и избавит от необходимости звонить в банк. Появление нового сервиса предоставляет клиентам выбор: как и раньше позвонить в Sky Office – центр консультирования клиентов из сегмента МСБ – задать вопрос специалисту и получить ответ, или узнать решение, даже не тратя время на формулировку вопроса.
В августе 2021 года банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты «Открытия» из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4 квартале этого года.
Предугаданные тематики обращений размещены в разделе «Полезно знать» мобильного приложения и интернет-банка. Также это может быть всплывающее окно или пуш-уведомление. Кроме того, три самых актуальных тематики сотрудник Sky Office сможет увидеть в момент звонка от клиента, что сокращает время консультации. Важно, что это также позволяет направить такое обращение сразу к профильному специалисту, исключая переадресацию и ожидание со стороны клиента.
«Наша модель способна предугадывать тематики обращений клиентов с точностью более 80%, – рассказал Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка «Открытие». – Это означает, что как минимум четверо из пяти наших клиентов смогут очень быстро получить ответы на свои вопросы, просто открыв нужную вкладку. Система постоянно анализирует клиента и меняет набор вопросов, исходя из его поведения. И хотя большинство из наших клиентов со сложностями не сталкивается, каждый предприниматель должен заранее знать, что всегда может получить быструю и эффективную поддержку.
Нам импонирует концепция «невидимого банка» как системы интерактивных взаимоотношений с клиентом. Думаю, что банк завтрашнего дня – это «умный» помощник, заранее знающий, что именно нужно пользователю, и в какой момент.
Отдельно отмечу, что новый сервис реализован командой «Открытия» за счет внутренней экспертизы и собственных наработок, без привлечения сторонних подрядчиков», – заключил он.
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