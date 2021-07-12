Студенты МГУ завершили производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе»





Все пятеро студентов пятого курса специалитета «Фундаментальная и прикладная химия» химического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова успешно защитили свои отчеты о производственной практике, которую они в течение месяца проходили на промплощадке АО «КАУСТИК».

Созданный недавно современный Центр технических и технологических компетенций (ЦТТК), подразделения по производству продуктов на основе бишофита – оксида и гидроксида магния, цех по выпуск поливинилхлорида – основные адреса работы практикантов из МГУ.

Изучение технологических схем сложных химических процессов, детальное знакомство с экономикой крупного химического производства, организация труда, охрана окружающей среды, выполнение конкретных заданий на опытно-производственных установках – это далеко не полный перечень задач, решением которых занимались студенты.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ЦТТК будущие химики под руководством опытных специалистов проводили тестирование готовых изделий, анализ полимерных материалов и другие исследования. Напомним, сотрудники Центра технических и технологических компетенций, оснащенного самым современным отечественным и импортным оборудованием, занимаются исследованиями в сфере расширения перечня продукции, а также поддержкой потребителей.

«Я более 30-ти лет тружусь на «КАУСТИКе» и, в том числе, занимаюсь подготовкой молодых специалистов для нашего предприятия. Среди тех, кому «по долгу профессиональной службы» приходится помогать, – студенты и московских, и волгоградских учебных заведений. Сегодняшняя защита практики подтвердила высокий уровень подготовки выпускников МГУ, поэтому все получили самые высокие оценки», - говорит ведущий специалист ЦТТК, кандидат химических наук, Почетный химик РФ Юрий Валентинович Шаталин.

Добавим, что химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова уже десять лет подряд направляет на волгоградский «КАУСТИК» для прохождения технологической практики своих лучших студентов. В списке столичных вузов, студенты которые также регулярно приезжают на производственную и преддипломную практику в подразделения АО «КАУСТИК», - Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева и МГТУ им. Н.Э Баумана.







