Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки
Экономика 12.07.2021 10:34 Новости компаний
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12.07.2021 10:34 Новости компаний
Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки.
С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, атакже до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ.
Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу. Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёровс онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.
После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:
- страховка от несчастного случая на каждого ребёнка сроком на один год;
- 2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.
«Для многих семей — подготовить детей к школе и приобрести всё необходимое требует дополнительных затрат. Сбер стремится помочь родителям, чтобы они имели возможность дать своим детям самое лучшее», - комментирует Екатерина Гарцева, директор Дивизиона социальные и зарплатные решения Сбербанка.
Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.
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