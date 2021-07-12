Волгоградцу за бездумный побег из колонии добавят 4 года





До 4 лет лишения свободы грозит 20-летнему жителю Октябрьского района, который весной совершил побег из колонии-поселения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, дознаватели отдела полиции №7 по городу Волгограду завершили расследование уголовного дела в отношении беглеца.

Как установлено, с 17 мая 2020 года фигурант уголовного дела отбывал наказание в местах заключения за совершение заведомо ложного доноса и серии краж. 30 апреля текущего года, находясь на производственном объекте, он решился на побег. В перерыве между проверками он забрался на крышу склада, примыкающего к забору, перепрыгнул через ограждение и скрылся. Затем он направился в Тракторозаводский район Волгограда, где скрывался два дня до задержания.

Обвиняемый сознался в содеянном, пояснив, что совершил побег бездумно. В ближайшее время он предстанет перед судом.



