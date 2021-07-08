Расследования

Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской области

Расследования 08.07.2021 14:04
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08.07.2021 14:04


Виновными незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова признаны трое жителей Урюпинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Урюпинского городского суда, им назначено по 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства заявило гражданский иск о взыскании с осужденных ущерба в размере 78830 рублей. Решение по нему еще не принято.
Судом установлено, что мужчины в июле прошлого года рыбачили на Хопре, используя электроудочки, которые являются запрещенными орудиями лова. Вину они не признали. 
Ранее сообщалось, что браконьеров поймали недалеко от хутора Петровский Урюпинского района Волгоградской области. Преступным путем они успели добыть 10 экземпляров сазана, 16 судака, 2 жереха, 2 щуки, 3 леща, 2 подуста, 44 карася. Выловленная рыба, лодка, электролов и автомобиль, на котором прибыли нарушители закона, были изъяты. 
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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