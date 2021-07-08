СберСервис перезагружает рынок профессиональных ИТ-услуг

Экономика 08.07.2021 12:46 Новости компаний
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08.07.2021 12:46 Новости компаний
СберСервис (входит в экосистему Сбера) запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физических лиц — ИТуслуга.ру. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, единое окно для получения качественных и доступных ИТ-услуг по фиксированным ценам уже доступно в 250 городах России.
Платформа ИТуслуга.ру от СберСервис предлагает готовые наборы ИТ-услуг для малого и среднего бизнеса, а также ИП и физических лиц, открывая доступ к услугам качества корпораций в цифровой среде. Теперь клиенты смогут закрыть потребности в сфере ИТ в режиме «единого окна» - оперативно, «под ключ», с гарантированным качеством и фиксированной ценой.
Например, чтобы открыть новую торговую точку, предпринимателю достаточно сделать несколько кликов, оформить заказ, произвести оплату удобным способом и вскоре к нему приедет инженер с онлайн-кассой, зарегистрирует ее в ФНС, подключит ЭЦП и ОФД, привезет ноутбук с установленным лицензионным ПО, а консультанты удаленно помогут решить любой вопрос по кассе или ПК.
«На новом для СберСервис рынке малого бизнеса и физических лиц ситуация не из простых. Низкое доверие к поставщикам ИТ-услуг, монополизм и завышенные цены в регионах, невозможность закрыть потребность «под ключ» у одного поставщика. Этот рынок остро нуждается в перезагрузке и у СберСервис есть все необходимое: репутация надежной корпорации, готовая производственная база по поддержке ИТ-оборудования, более шести тысяч собственных инженеров и партнерская сеть. Не хватало цифровой платформы, которая позволила бы клиенту в несколько кликов объяснить задачу и получить ИТ-услугу «под ключ» со всеми необходимыми документами», - отмечает Александр Зиновьев, руководитель центра развития цифровых продуктов СберСервис.
ИТуслуга.ру уже покрывает практически любые потребности по приобретению или сопровождению онлайн-касс и обслуживанию персональных компьютеров, в том числе клиенты могут приобрести ноутбук с настройкой под ключ и годовой поддержкой, а также программным обеспечением компании Microsoft для бизнеса.
«Экосистема Сбера делает жизнь людей комфортнее во многих сферах. Теперь, благодаря новой платформе СберСервис, получать IT-услуги стало значительно удобнее. Качественный и профессиональный сервис стал доступнее для физических лиц, малых и средних предпринимателей. Это хорошее подспорье в развитии своего бизнеса», - отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка.
Платформа предлагает несколько вариантов обслуживания. Клиент может выбрать подходящий тарифный план, в рамках которого, получит полный комплекс профессиональных услуг как дистанционно, так и с выездом специалиста, либо заказать разовую услугу по фиксированной цене.
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