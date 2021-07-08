Бензин в Волгоградской области скромно дорожает





Цены на топливо в Волгограде за неделю снова подросли. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Литр этого топлива стал дороже на 0,15% и теперь стоит 54,61 руб. Литр АИ-95 вырос в цене на 0,08% - до 50,67 руб. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п) подорожал на 0,07% - до 45,45 руб. за литр. Меньше всего изменилась цена на дизельное топливо. За неделю подорожание произошло всего на 0,06% - до 49,05 руб. за литр.

Отметим, что сегодня биржевая цена бензина в России приблизилась к рекордной за всю историю торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, достигнув максимума, который был во время кризиса 2018 года. Специалисты отмечают, что цены на топливо растут вслед за мировыми нефтяными котировками, на которые оказывает давление длительное отсутствие решения по сделке ОПЕК+, а также на фоне высокого спроса в отпускной сезон.



